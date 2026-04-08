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Lula defiende prohibición de plataformas de apuestas en línea en Brasil

SAO PAULO (AP) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que está a favor de prohibir a nivel nacional las plataformas de apuestas en línea, cuyos ingresos en el país sudamericano se estiman en más de 4.000 millones de dólares al año, uno de los mercados más grandes del mundo.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, habla durante una ceremonia para anunciar la candidatura del ministro saliente de Finanzas, Fernando Haddad, para la gubernatura del estado de Sao Paulo en las elecciones de octubre, en Sao Bernardo do Campo, Brasil, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Andre Penner)
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, habla durante una ceremonia para anunciar la candidatura del ministro saliente de Finanzas, Fernando Haddad, para la gubernatura del estado de Sao Paulo en las elecciones de octubre, en Sao Bernardo do Campo, Brasil, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Andre Penner) AP

Lula, de 80 años, que se postula para la reelección en octubre, sostuvo que el juego en línea ha provocado “una enorme tragedia” para millones de familias cuyas deudas del hogar se han disparado.

“Si dependiera de mí, las cerraríamos”, afirmó Lula en una entrevista con el sitio web ICL Noticias. “Me preocupa profundamente el endeudamiento del pueblo brasileño. Si estas plataformas causan daño, ¿por qué no las terminamos? Estamos discutiendo esto muy seriamente”.

El presidente brasileño añadió que cualquier medida requeriría la aprobación de los legisladores, muchos de los cuales son aliados de las empresas de apuestas.

Las apuestas deportivas se legalizaron en Brasil en 2018 mediante un proyecto de ley firmado por el entonces presidente Michel Temer. El gobierno izquierdista de Lula introdujo regulaciones para las empresas de apuestas en 2025, después de bloquear a varias de ellas el año anterior.

Ahora busca imponer aranceles más altos a estas empresas, que actualmente pagan el 12% de sus ingresos.

Las empresas de apuestas han defendido regulaciones orientadas a un mercado más confiable, pero argumentaron que cualquier aumento de impuestos podría dificultar que las compañías locales logren establecerse en Brasil, ya que los sitios radicados en el extranjero seguirían aprovechando el mercado brasileño sin pagar licencias, entre otros requisitos.

Cifras publicadas en marzo por una confederación brasileña de comercio y servicios muestran que más del 80% de las familias del país tienen alguna deuda que afrontar, la cifra más alta desde 2010. Analistas del mercado han atribuido parte de esos números al auge de la industria de apuestas en línea en el país.

Muchos grupos religiosos brasileños y activistas sociales han criticado constantemente a las empresas de apuestas por su papel en esa crisis, ya que el juego en cualquier otra modalidad es ilegal en Brasil. Las empresas de apuestas patrocinan a casi todos los populares clubes de fútbol del país en la primera y segunda divisiones.

Jugadores de fútbol actuales y retirados, entre los que están Vinícius Júnior, Ronaldo Nazário y Roberto Rivellino, figuran entre los rostros promocionales de marcas locales y extranjeras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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