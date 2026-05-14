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Luke Raley pega jonrón de 3 carreras, Garver logra su 1ro del año y Marineros vencen 8-3 a Astros

HOUSTON (AP) — Luke Raley conectó un jonrón de tres carreras, Mitch Garver añadió su primer cuadrangular de la temporada y los Marineros de Seattle doblegaron el jueves 8-3 a los Astros de Houston.

Mitch Garver, de los Marineros de Seattle, batea un jonrón en el juego del jueves 14 de mayo de 2026 ante los Astros de Houston (AP Photo/Ashley Landis)
Mitch Garver, de los Marineros de Seattle, batea un jonrón en el juego del jueves 14 de mayo de 2026 ante los Astros de Houston (AP Photo/Ashley Landis) AP

Raley produjo las primeras carreras del juego en la primera entrada con su décimo jonrón del año y el tercero en esta gira. Garver, como receptor titular en sustitución del lesionado Cal Raleigh, añadió un batazo en la cuarta que impulsó a J.P. Crawford y puso a Seattle arriba por 5-1.

Cole Young agregó un doble impulsor de una carrera en la sexta, y Crawford conectó un doble en la octava para remolcar a Brice Matthews y cerrar la cuenta de los Marineros.

El dominicano Luis Castillo (1-4) consiguió su primera victoria del año tras lanzar 5 2/3 entradas y permitir tres carreras con cuatro hits. Ponchó a seis bateadores y otorgó cuatro bases por bolas.

Su compatriota Domingo Gonzalez lanzó los dos últimos episodios y permitió un hit.

El cubano Yordan Alvarez conectó jonrón por 14ª vez este año en el tercer inning, y Braden Shewmake anotó dos carreras con un doble en el sexto.

Mike Burrows (2-5) cargó con la derrota tras permitir siete carreras con ocho hits en 5 2/3 entradas.

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