Luka Doncic y LeBron James suman 68 puntos; Lakers rompen racha con victoria 125-101 sobre Kings

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic anotó 34 puntos, LeBron James tuvo 24, y los Lakers de Los Ángeles rompieron su racha de tres derrotas consecutivas con una victoria de 125-101 sobre los Kings de Sacramento la noche del domingo.

Lebron James, centro, de los Lakers de Los Ángeles, prepara un enceste mientras Demar Derozan (10) y Maxime Raynaud (42), de los Kings de Sacramento, observan durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jessie Alcheh)
Lebron James, centro, de los Lakers de Los Ángeles, prepara un enceste mientras Demar Derozan (10) y Maxime Raynaud (42), de los Kings de Sacramento, observan durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Nick Smith Jr. sumó 21 desde el banquillo para los Lakers, quienes habían perdido cuatro de seis y todos por al menos 13 puntos, incluyendo una demolición de 23 tantos a manos de Houston el día de Navidad en su juego anterior.

DeMar DeRozan tuvo 22 unidades para los Kings, quienes han ganado juegos consecutivos solo una vez esta temporada. Maxime Raynaud terminó con 16, ya que Sacramento tuvo seis jugadores con cifras de dos dígitos.

Después de más de dos días reflexionando sobre la falta de rendimiento contra los Rockets, incluyendo una reunión de equipo el sábado y una rara sesión de tiro el domingo por la mañana, los Lakers se encontraron a sí mismos en el segundo cuarto, con Doncic anotando 15 de sus 24 puntos de la primera mitad en el período para una ventaja de 68-53 al medio tiempo.

La producción de Smith fue igualmente importante, con diez puntos en ocho minutos mientras acertaba sus cuatro tiros de campo en la primera mitad. El entrenador JJ Redick había identificado a Smith, un escolta de tercer año de Arkansas, como el jugador con más que ganar mientras Austin Reaves se pierde el próximo mes debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Decididos a volver a la columna de victorias, Los Ángeles mantuvo la presión después del descanso. Doncic, Rui Hachimura y James encestaron triples durante una racha de 13-2 para comenzar el tercer cuarto que amplió la ventaja a 26.

Los Kings no pudieron mantener la mejora defensiva mostrada en sus cuatro juegos anteriores, permitiendo a los Lakers lanzar un 52.8% desde el campo. James acertó 11 de sus 13 tiros de campo.

