Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane) AP

Los números ganadores fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19.

El premio, que fue el cuarto mayor en la historia de las loterías de Estados Unidos, siguió a 46 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números. El último sorteo con un ganador del gran premio fue el 6 de septiembre, cuando jugadores en Missouri y Texas ganaron 1.787 millones de dólares.

La última vez que alguien ganó un gran premio de Powerball en Nochebuena fue en 2011, dijo Powerball. La compañía agregó que el sorteo también se ganó en Navidad en cuatro ocasiones, la más reciente en 2013.

Las probabilidades de Powerball de uno en 292,2 millones están diseñadas para generar grandes botes, con premios que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los organizadores de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego.

La suma máxima del premio va a un ganador que opta por recibir 30 pagos durante 29 años a través de una anualidad. Sin embargo, los ganadores casi siempre eligen la opción de efectivo del juego, que para el sorteo del miércoles por la noche sería un estimado de 735,3 millones de dólares, antes de impuestos.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería opera en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. ___

El videoperiodista de Associated Press Obed Lamy en Indianápolis contribuyó. ___ Olivia Diaz es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos. FUENTE: AP