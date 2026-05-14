americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Luis Rengifo impulsa 3 carreras y Cerveceros derrotan 7-1 a Padres

MILWAUKEE (AP) — El venezolano Luis Rengifo impulsó tres carreras, Kyle Harrison ponchó a siete en cinco entradas sin permitir carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el jueves 7-1 a los Padres de San Diego.

La victoria coronó una estadía en casa de 5-1 para los Cerveceros, que barrieron a los Yankees de Nueva York antes de ganar dos de tres a San Diego.

Harrison (4-1) permitió cinco hits y no dio bases por bolas para mejorar su efectividad a 2.09.

Los Cerveceros anotaron tres carreras en cada una de las dos primeras entradas ante Griffin Canning (0-2), quien no pudo salir de la segunda.

Tras comenzar su jornada ponchando al venezolano Jackson Chourio, Canning otorgó base por bolas a cuatro bateadores consecutivos. Andrew Vaughn produjo la primera carrera de Milwaukee al dejar pasar un lanzamiento 3-2 que venía fuera de la zona.

Luego Rengifo conectó un envío en cuenta de 3-2 y pegó un sencillo de dos carreras hacia el jardín derecho.

En la segunda entrada, Brice Turang y el dominicano Gary Sánchez conectaron dobles productores de carrera antes de que Vaughn impulsara a Sánchez con un sencillo.

Canning ha permitido 12 carreras en seis entradas en sus dos aperturas más recientes. Ha cedido todas esas carreras sin permitir un jonrón en ninguna de las dos salidas.

Los Cerveceros ampliaron la ventaja a 7-0 en la cuarta cuando Vaughn conectó un doble y anotó con un sencillo de Rengifo.

Nick Castellanos, quien se fue de 4-2, anotó una carrera sucia en la novena entrada para evitar que San Diego fueron blanqueado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Avión militar de EEUU sobrevuela La Habana mientras drone espía opera cerca de Cuba

Avión militar de EEUU sobrevuela La Habana mientras drone espía opera cerca de Cuba

La Habana estalla entre apagones: protestas y cacerolazos sacuden varios municipios

La Habana estalla entre apagones: protestas y cacerolazos sacuden varios municipios

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Cuba anuncia que se quedó sin combustible y aumentan apagones de hasta 22 horas
ÚLTIMA HORA

Cuba anuncia que se quedó sin combustible y aumentan apagones de hasta 22 horas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter