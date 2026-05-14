Luis Rengifo impulsa 3 carreras y Cerveceros derrotan 7-1 a Padres

La victoria coronó una estadía en casa de 5-1 para los Cerveceros, que barrieron a los Yankees de Nueva York antes de ganar dos de tres a San Diego.

Harrison (4-1) permitió cinco hits y no dio bases por bolas para mejorar su efectividad a 2.09.

Los Cerveceros anotaron tres carreras en cada una de las dos primeras entradas ante Griffin Canning (0-2), quien no pudo salir de la segunda.

Tras comenzar su jornada ponchando al venezolano Jackson Chourio, Canning otorgó base por bolas a cuatro bateadores consecutivos. Andrew Vaughn produjo la primera carrera de Milwaukee al dejar pasar un lanzamiento 3-2 que venía fuera de la zona.

Luego Rengifo conectó un envío en cuenta de 3-2 y pegó un sencillo de dos carreras hacia el jardín derecho.

En la segunda entrada, Brice Turang y el dominicano Gary Sánchez conectaron dobles productores de carrera antes de que Vaughn impulsara a Sánchez con un sencillo.

Canning ha permitido 12 carreras en seis entradas en sus dos aperturas más recientes. Ha cedido todas esas carreras sin permitir un jonrón en ninguna de las dos salidas.

Los Cerveceros ampliaron la ventaja a 7-0 en la cuarta cuando Vaughn conectó un doble y anotó con un sencillo de Rengifo.

Nick Castellanos, quien se fue de 4-2, anotó una carrera sucia en la novena entrada para evitar que San Diego fueron blanqueado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP