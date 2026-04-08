Luchar contra el crimen, la principal demanda de los peruanos a pocos días de las elecciones

ARCHIVO - Investigadores de la Unidad Criminalística rodean el cuerpo del conductor de transporte colectivo Diego Ticona, quien según la policía fue baleado por dos personas en una motocicleta, en el barrio La Victoria de Lima, Perú, el 21 de enero de 2026. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) AP

Las encuestas realizadas en los últimos meses han mostrado altos niveles de preocupación entre los peruanos por la delincuencia y la corrupción. En tanto, un relevamiento nacional realizado en 2025 por el estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática encontró que 84% de los consultados en áreas urbanas dijo que temía ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión, un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público, se han quintuplicado; mientras los asesinatos se han duplicado, según datos oficiales.

“Subes al bus y tienes que sentarte lejos del chofer, no sabes si vas a llegar vivo a tu casa... los delincuentes pasan en moto, disparan, matan al chofer y también puedes morir”, relató el jubilado Raúl Zevallos, de 63 años.

En 2025 fueron asesinados 239 choferes del transporte público en Perú , de acuerdo con datos recopilados por el Observatorio del Crimen y la Violencia.

Según los expertos y la policía, la llegada en los últimos 10 años de organizaciones criminales extranjeras ha introducido al país nuevos métodos de violencia. También han influido el auge de la minería ilegal y el narcotráfico, que han creado zonas donde la presencia del Estado es casi inexistente.

Candelaria Lifoncio, de 46 años y madre de cuatro, relató cómo la violencia ha ido en aumento cada año en los exteriores de los locales de conciertos de cumbia donde vende cigarrillos. “Voy por todo Lima en las noches y dos veces me he salvado de que me caiga una bala”, dijo.

Delincuencia y corrupción

Harvey Colchado —un coronel de la policía retirado en 2024 luego que su grupo allanara la casa de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025)— dijo a AP que la causa de la expansión del crimen "es la corrupción en el poder”.

Colchado —que a lo largo de su trayectoria ha capturado a jefes criminales, narcotraficantes, integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso y a políticos poderosos— afirmó que es urgente una profunda reforma policial para eliminar a los agentes cooptados por los grupos violentos y aumentar el presupuesto para cada uno de los más de 70 departamentos de investigación criminal. “Ahora no tienen ni un sol”, dijo.

Sin ese financiamiento, añadió, los investigadores policiales no pueden pagar a informantes que son clave en la investigación moderna. También se necesita invertir en tecnología y programas informáticos para rastrear e interceptar llamadas telefónicas y comunicaciones por las redes sociales.

Desde su retiro Colchado ha incursionado en la política de la mano del nuevo partido Ahora Nación y se postula para diputado.

Analistas y otros partidos que participan en la contienda han afirmado que otra de las primeras tareas del próximo Legislativo debe ser la eliminación de las leyes que favorecen a los grupos criminales y que el saliente Congreso aprobó con votos de los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular, que lucen como los favoritos.

Esas cuestionadas normas eliminaron la detención preliminar en delitos cometidos en flagrancia, elevaron los requisitos para confiscar bienes a delincuentes y dificultaron la colaboración eficaz y los allanamientos.

Keiko Fujimori, la candidata presidencial de Fuerza Popular, ha defendido estas leyes y afirma que buscan que los juicios sean más rápidos y justos.

Propuestas polémicas

Varios candidatos proponen retirar al país del Pacto de San José de Costa Rica para dejarlo afuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para así poder instaurar la pena de muerte para violadores de menores de edad y sicarios y limitar la comida a los presos que dirijan delitos desde la cárcel. También sugieren la construcción de prisiones inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador y hasta devolver a sus países a todos los venezolanos y colombianos indocumentados.

Fujimori promete retomar el control de las fronteras y cárceles con los militares, mientras Rafael López Aliaga —candidato de Renovación Popular—, anticipó que construirá una cárcel en la Amazonía donde las serpientes venenosas impedirán que los reos escapen.

El comediante Carlos Álvarez, del partido País para Todos, convocará a líderes de El Salvador, Dinamarca y Singapur para que vuelquen su experiencia en seguridad y Ricardo Belmont —del partido Obras y exalcalde de Lima— afirma que los puestos de auxilio rápido serán claves para atender a las víctimas de la delincuencia.

“Ya no puedes creerle a ninguno, nada va a cambiar”, se quejó Juan Gómez, un albañil de 53 años, mientras cargaba dos pesadas bolsas que contenían papas y arroz para alimentar a sus cinco hijos. “Vienen en moto, te ponen una pistola... miras a un lado y al otro y no hay ni un policía ¿Qué vas a hacer? Te dejas robar nomás”, culminó.

FUENTE: AP