Los Warriors vencen 128-117 a los Nuggets con 18 puntos de Podziemski

SAN FRANCISCO (AP) — Brandin Podziemski anotó 12 de sus 18 puntos en los últimos cinco minutos del cuarto periodo y los Warriors de Golden State vencieron 128-117 a los Nuggets de Denver el domingo.

Moses Moody (4), de los Warriors de Golden State, controla el balón ante la presión defensiva de Christian Braun (0), de los Nuggets de Denver, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Kelley L Cox)
Moses Moody (4), de los Warriors de Golden State, controla el balón ante la presión defensiva de Christian Braun (0), de los Nuggets de Denver, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Kelley L Cox) AP

Podziemski encestó 7 de 16 y sumó 15 rebotes y nueve asistencias. Al Horford metió seis triples y terminó con 22 unidades y siete asistencias, mientras los Warriors cortaron una racha de dos derrotas pese a no contar con Stephen Curry (rodilla), Kristaps Porzingis (enfermo) y Jimmy Butler (rotura del ligamento cruzado anterior derecho). Draymond Green (espalda) también fue baja a última hora.

Moses Moody aportó 23 tantos y siete rebotes para los Warriors. DeAnthony Melton añadió 20 puntos.

Nikola Jokic registró 25 unidades, 20 rebotes y 12 asistencias para Denver. Fue el quinto triple-doble de Jokic en siete partidos, el 19no de la temporada y llegó a 183 en su carrera.

Jamal Murray anotó 21 puntos para los Nuggets, que habían ganado tres de cinco. Christian Braun sumó 18 y Bruce Brown agregó 12.

Denver venía de una victoria por 54 de ventaja sobre Portland el viernes y no tomó la delantera en la primera mitad. Los Nuggets protagonizaron una reacción en la segunda mitad antes de que Golden State cerrara el partido con una racha de 19-8.

Podziemski lideró a los Warriors durante esa racha con un par de triples y una canasta tras capturar el rebote ofensivo. Horford añadió su sexto triple y puso a vibrar al público del Chase Center.

Horford impulsó temprano a los Warriors con un par de triples y 11 puntos en el primer cuarto.

Golden State amplió su ventaja a 76-67 en el segundo periodo pese a que a Jokic le faltaba una asistencia para completar su triple-doble antes del descanso.

FUENTE: AP

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

