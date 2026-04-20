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Los Steelers aún esperan respuesta de Aaron Rodgers sobre volver para una 22da temporada

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers todavía sopesa si quiere jugar en 2026. Los Steelers de Pittsburgh siguen dispuestos a darle un amplio margen para que decida.

Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Steelers de Pittsburgh, habla con reporteros durante las reunoiones anuales de la NFL, el martes 31 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Steelers de Pittsburgh, habla con reporteros durante las reunoiones anuales de la NFL, el martes 31 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

El gerente general de Pittsburgh, Omar Khan, manifestó el lunes que el equipo mantiene una comunicación regular con el cuatro veces MVP, quien condujo a los Steelers al título del Norte de la AFC en 2025.

“Nada ha cambiado”, afirmó Khan. “Todo ha sido positivo y bueno. Él sabe lo que sentimos por él y nosotros sabemos lo que él siente por nosotros”.

Simplemente, eso no ha producido ninguna respuesta definitiva de Rodgers, y no parece que vaya a llegar antes de que el draft de la NFL aterrice en Pittsburgh el jueves. El quarterback, de 42 años, no firmó con Pittsburgh sino hasta justo antes del inicio del minicampamento obligatorio el pasado junio. Sin embargo, es poco probable que el estatus incierto de Rodgers influya en lo que los Steelers planean hacer con sus 12 selecciones, que comienzan con la elección global número 21.

“Eso no cambia nuestro proceso de evaluación”, señaló Khan. “Seguimos colocando a los muchachos donde deben estar y ya veremos cómo se desarrolla”.

Lo que hace un año se consideraba un draft cargado de mariscales de campo ahora luce muy distinto, sin apuestas seguras fuera de Fernando Mendoza, el ganador del Trofeo Heisman, procedente de la Universidad de Indiana y que se proyecta como la selección número 1 rumbo a Las Vegas.

Actualmente, los Steelers solo tienen a dos quarterbacks bajo contrato. Uno es Will Howard, la selección de sexta ronda del año pasado, cuya temporada de novato el año pasado se vio empañada por una lesión en la mano sufrida al inicio del campamento de entrenamient. El otro es el veterano suplente Mason Rudolph.

Casi con certeza, Pittsburgh reforzará esa profundidad en el draft. Drew Allar, de Penn State; Carson Beck, de Miami; y Cole Payton, de North Dakota State, han realizado visitas previas al draft, aunque todo indica que serían selecciones de rondas posteriores cuando escuchen su nombre.

Mike McCarthy, originario de Pittsburgh y contratado en enero para reemplazar a Mike Tomlin, tiene un extenso currículum como una especie de mentor de mariscales de quarterbacks. La lista de jugadores con los que McCarthy ha trabajado en el pasado incluye a Rodgers, a Dak Prescott en Dallas y Alex Smith, quien pasó un año con McCarthy en San Francisco en 2005.

“Lo mencionamos como la posición más importante del fútbol americano”, comentó McCarthy. “Y creo que es importante intentar siempre sumar ahí si puedes (pero) tiene que encajar”.

Los Steelers sí tienen varias necesidades más allá de un mariscal de campo joven, incluida la de un receptor versátil para acompañar a los veteranos DK Metcalf y Michael Pittman Jr., y la de tackle ofensivo, una posición que está en plena incertidumbre mientras el tackle izquierdo Broderick Jones —su selección de primera ronda en 2023— se recupera de una lesión en el cuello que lo obligó a perderse los últimos siete partidos de 2025.

No hay un calendario sobre cuándo Jones podría estar listo, aunque estuvo con sus compañeros el lunes como parte del “grupo médico” mientras los Steelers realizaban entrenamientos informales.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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