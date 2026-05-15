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Los Rojos sobreviven a un octavo inning caótico del bullpen para vencer 7-6 a Guardianes

CLEVELAND (AP) — Matt McLain impulsó tres carreras y Cincinnati sobrevivió a una entrada brutal de su bullpen, mientras los Rojos rompieron una racha de siete derrotas consecutivas como visitantes con una victoria 7-6 sobre los Guardianes de Cleveland el viernes por la noche, en el primer enfrentamiento del año entre los equipos de Ohio.

Matt McLain, de los Rojos de Cincinnati, se lanza para atrapar batazo de Travis Bazzana, de los Guardianes de Cleveland, durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del viernes 15 de mayo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer)
Matt McLain, de los Rojos de Cincinnati, se lanza para atrapar batazo de Travis Bazzana, de los Guardianes de Cleveland, durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del viernes 15 de mayo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) AP

Cincinnati parecía encaminado a un triunfo cómodo cuando McLain conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para poner la pizarra 6-1.

Pero las cosas se complicaron cuando el relevista de los Rojos Graham Ashcraft dio base por bolas con la casa llena y Travis Bazzana pegó un sencillo impulsor para acercar a Cleveland 6-2. Brock Burke entró y consiguió un ponche, pero forzó dos carreras con un par de pasaportes con las bases ocupadas.

El elevado de sacrificio del dominicano José Ramírez puso el juego 6-5. Los Guardianes negociaron cuatro bases por bolas en cuatro lanzamientos en la entrada.

Los Rojos consiguieron una carrera de seguridad en la novena con la elección del fildeador de JJ Bleday.

Tejay Antone permitió una carrera en la novena antes de que el segunda base McLain hiciera una atrapada en zambullida sobre el césped del jardín y retirara a Bazzana con un tiro para el último out. Fue el primer salvamento de Antone desde el 30 de mayo de 2021. El derecho se ha sometido a tres cirugías Tommy John.

El abridor de los Rojos Andrew Abbott (3-2) extendió su racha sin permitir carreras a 21 2/3 entradas —y a 19 contra Cleveland— antes de ceder un jonrón a Rhys Hoskins en la sexta.

El dominicano Elly De La Cruz conectó un doble impulsor ante Tanner Bibee (0-6) por los Rojos, que se fueron 0-7 en su gira más reciente.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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