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Los Rockies vencen 13-2 a los Rojos con par de jonrones de Hunter Goodman

CINCINNATI (AP) — Hunter Goodman conectó dos jonrones, Brett Sullivan pegó un doble de tres carreras y Tomoyuki Sugano lanzó cinco entradas y un tercio sin permitir carreras, mientras los Rockies de Colorado vencieron 13-2 a los Rojos de Cincinnati la noche del miércoles.

Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón solitario durante la quinta entrada del juego de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el miércoles 29 de abril de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean)
Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón solitario durante la quinta entrada del juego de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el miércoles 29 de abril de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean) AP

Goodman y Sullivan se fueron ambos de 4-3 e impulsaron tres carreras. Brenton Doyle, TJ Rumfield y el boricua Willi Castro aportaron dos imparables cada uno, y los Rockies totalizaron 15 hits, la cuarta vez que registran 15 o más en un juego esta temporada.

Sugano (3-1) permitió cuatro indiscutibles, otorgó tres bases por bolas y ponchó a dos.

El abridor de Cincinnati, Brandon Williamson (2-3), aceptó cuatro carreras con cuatro hits, dio cuatro boletos y recetó cuatro ponches en tres entradas. Se perdió toda la temporada pasada tras someterse a una cirugía Tommy John.

Goodman y Castro recibieron bases por bolas consecutivas con dos outs para llenar la casa antes de que Sullivan conectara un doble al jardín derecho que vació las bases en la primera entrada.

Doyle negoció boleto para abrir la tercera y anotó cuando Castro pegó un doble para darle a los Rockies ventaja de 4-0.

Goodman disparó un jonrón solitario en la quinta y un cuadrangular de dos carreras de 415 pies en la séptima, y ahora suma nueve jonrones esta temporada.

El elevado de sacrificio de Kyle Karros remolcó a Castro y puso la pizarra 8-0 rumbo a la octava.

Goodman, Sullivan y Karros conectaron sencillos para llenar las bases con un out en la novena. El venezolano Ezequiel Tovar pegó un sencillo de dos carreras y luego Mickey Moniak conectó un doble con regla de terreno que impulsó a Karros. Moniak anotó cuando Jordan Beck bateó un rodado para out; el sencillo de Doyle impulsó a Tovar para poner el marcador 13-2.

Tyler Stephenson abrió la novena con un doble y Will Benson siguió con su primer jonrón de la temporada en la novena para las únicas carreras de Cincinnati. Matt McLain tuvo dos hits por los Rojos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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