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Los playoffs de la NBA motivan más a Cade Cunningham que los premios

DETROIT (AP) — Los playoffs de la NBA, no los premios, son lo que motiva al astro de los Pistons de Detroit Cade Cunningham a perseguir la grandeza.

Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, dispara a la canasta sobre Ethan Thompson (55), de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy)
Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, dispara a la canasta sobre Ethan Thompson (55), de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Un año después de que Cunningham quedó eliminado en la primera ronda en su debut en la postemporada, el base está motivado para llevar al éxito a la franquicia tricampeona, algo que no ha experimentado en casi dos décadas.

Tras quedarse a un partido de cumplir la regla del mínimo de 65 encuentros de la liga, ganó una apelación para formar parte de la votación que otorga los premios de la NBA esta temporada.

“Significa mucho para mí”, comentó Cunningham el viernes.

Sin embargo, para él significará más que Detroit supere al menos la primera ronda de los playoffs.

Los Pistons recibirán al ganador del duelo entre Charlotte y Orlando en el primer encuentro de la ronda inicial el domingo por la noche, con el objetivo de cortar una racha de 10 derrotas consecutivas como local en postemporada, un récord de la liga, que se remonta al último año en que avanzaron.

Detroit no gana una serie de playoffs desde 2008, cuando llegó a las finales de conferencia por sexta temporada consecutiva para cerrar una etapa que incluyó el título de la NBA de 2004 y quedarse a una victoria de repetir al año siguiente.

Los Pistons estuvieron en los playoffs el año pasado por primera vez desde 2019 y cortaron una racha récord de la liga de 15 derrotas consecutivas en postemporada antes de ser eliminados por los Knicks de Nueva York en el sexto duelo.

Cunningham tuvo oportunidades de hacer jugadas ganadoras en los partidos que Detroit perdió, y aprendió lecciones dolorosas cuando no respondió.

“Eso fue una espina clavada para mejorar físicamente, mejorar mis habilidades”, manifestó.

Cunningham, de 1,98 metros y 100 kilos, ganó alrededor de 4,5 kilos de músculo en la pretemporada y dijo que se siente fuerte manteniéndose en un peso que antes lo hacía sentirse lento.

El jugador de 24 años, elegido número 1 global por los Pistons en el draft de 2021, está en el primer año de un contrato de cinco que le pagará más de 269 millones de dólares.

Ofreció un rendimiento temprano de esa inversión al ser titular por primera vez en el Juego de Estrellas. Terminó la temporada con 23,9 puntos, un récord personal de 9,9 asitencias y 5,5 rebotes por partido, liderando a la franquicia a una temporada de 60 victorias y a su primer título divisional en 18 años, para probablemente ganarse otro lugar en un equipo All-NBA.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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