Los Nets amplían contrato del entrenador Jordi Fernández y su cuerpo técnico

Compartir en:









Jordi Fernandez, entrenador de los Nets de Brooklyn, observa durante el juego de baloncesto de la NBA contra los Trail Blazers de Portland, el lunes 23 de marzo de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane) AP

Los Nets terminaron 20-62 esta temporada y tienen marca de 46-118 en dos campañas bajo Fernández. Pero eran un equipo joven que alineó a cinco novatos seleccionados en la primera ronda del draft de 2025 y creen que el español es el entrenador adecuado para seguir marcando el camino.

“Jordi es un líder extraordinario que, junto con su cuerpo técnico, dejó su sello en esta franquicia desde el momento en que llegó a Brooklyn. En sus primeras dos temporadas, Jordi ha construido una base sólida centrada en el desarrollo de los jugadores, un espíritu competitivo y una comunicación honesta, todo lo cual ha sido adoptado en toda nuestra plantilla”, manifestó en un comunicado el lunes el gerente general de los Nets, Sean Marks.

No se dieron a conocer los términos del acuerdo.

Fernández fue entrenador asociado principal de los Kings de Sacramento durante dos temporadas antes de llegar a Brooklyn y, antes de eso, fue asistente de los Nuggets de Denver durante seis campañas. Fernández también dirigió a la selección nacional de Canadá hasta su primera medalla en el baloncesto masculino, un bronce en la Copa Mundial FIBA de 2023.

Entre los asistentes de Fernández están Steve Hetzel, Juwan Howard, Jay Hernandez, Dutch Gaitley, Deividas Dulkys, Ryan Forehan-Kelly, Connor Griffin, Corey Vinson y Travis Bader.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP