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Los Gigantes vencen 10-5 a los Nacionales con ayuda de jonrón de tres carreras de Heliot Ramos

WASHINGTON (AP) — El puertorriqueño Heliot Ramos bateó un jonrón de tres carreras, Logan Webb lanzó seis sólidas entradas y los Gigantes de San Francisco vencieron 10-5 a los Nacionales de Washington la noche del viernes.

Heliot Ramos, de los Gigantes de San Francisco, celebra después de batear un cuadrangular durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el viernes 17 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.)
Heliot Ramos, de los Gigantes de San Francisco, celebra después de batear un cuadrangular durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el viernes 17 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Drew Gilbert y Casey Schmitt pegaron cuadrangulares solitarios, y Matt Chapman sumó tres imparables e impulsó tres carreras por los Gigantes, que habían anotado tres carreras o menos en cada uno de sus cinco partidos anteriores.

Ramos produjo su cuarta carrera con una base por bolas con la casa llena en la novena.

Cada bateador de la alineación titular de San Francisco consiguió al menos un hit y los Gigantes consiguieron 15 imparables al lograr su segunda victoria consecutiva tras una racha de cuatro derrotas.

Webb (2-2) permitió cuatro carreras con siete hits. El derecho de 29 años ponchó a seis y otorgó dos pasaportes.

James Wood y Daylen Lile batearon cuadrangulares, y el dominicano José Tena tuvo tres hits por los Nacionales en el primer juego de una estadía de siete partidos en casa, después de una gira en la que tuvieron marca de 5-2.

Zack Littell (0-2) permitió ocho carreras con 11 hits en cuatro entradas por Washington.

Los Gigantes, que llegaron al juego con un promedio de 3,05 carreras por partido, el más bajo de la liga, enviaron a 10 hombres al plato y anotaron seis veces en la segunda entrada.

El venezolano Luis Arráez, de San Francisco, conectó dos sencillos y ha bateado de hit en cada uno de sus 12 partidos de por vida en el Nationals Park.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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