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Los estándares del ICE para arrestos de migrantes sin orden judicial son insuficientes, dice jueza

WASHINGTON (AP) — Una jueza federal dijo el jueves que las directrices recibidas por los agentes migratorios de Estados Unidos para realizar detenciones civiles de inmigrantes sin órdenes judiciales no cumplen con los estándares de causa probable y no deberían usarse como guía.

ARCHIVO – El logotipo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, archivo)
ARCHIVO – El logotipo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, archivo) AP

Al mantener vigente una orden judicial preliminar que emitió en diciembre, la jueza de distrito Beryl A. Howell, en Washington, D.C., dijo que “al realizar detenciones civiles de inmigración sin una orden judicial en este distrito, los demandados no deberán basarse en el estándar de causa probable ni en el enfoque analítico establecido en el memorando de cinco páginas” del exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Entre los problemas detectados, la jueza escribió que las directrices no les indican a los agentes que evalúen los vínculos de una persona con la comunidad antes de concluir que esa persona representa un riesgo de fuga y, por lo tanto, necesita ser puesta bajo custodia de inmediato.

La medida de la jueza es el paso más reciente en una demanda presentada por cuatro extranjeros y la organización sin fines de lucro CASA en Washington en 2025, en la que impugnan sus detenciones durante redadas migratorias realizadas por la agencia federal, las cuales forman parte de un incremento en el control migratorio ordenado por el presidente Donald Trump.

Howell aprobó otra solicitud de los demandantes para obtener más registros que ayuden a explicar cómo se implementará la política, pero rechazó algunos de sus argumentos y dijo que el gobierno había acatado —en algunos aspectos— la orden de medida cautelar preliminar que ella emitió.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió a preguntas sobre la orden del jueves en un correo electrónico, diciendo: “El ICE tiene autoridad para realizar detenciones legales”.

“Los agentes del orden utilizan la ‘sospecha razonable’ para investigar el estatus migratorio, y la causa probable para realizar arrestos, de conformidad con la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, señaló el DHS en el correo electrónico. “La Corte Suprema ya nos ha dado la razón sobre estas prácticas”.

“Básicamente obtuvimos lo que estábamos pidiendo”, expresó Madeline Gates, abogada adjunta del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs, un organismo sin fines de lucro que trabaja en asuntos de derechos civiles y pobreza. El fallo “reafirma que los agentes federales tienen que apegarse a la ley. No tienen vía libre a la hora de aplicar las leyes de inmigración”.

“Este caso en particular trata de lo que ocurre al principio, antes de que se realice la detención”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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