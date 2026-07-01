Los estadounidenses celebran los 250 años del país con orgullo, división y dudas

Varias personas observan el Rodeo250 en la Gran Feria Estatal Estadounidense en el National Mall, el sábado 27 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jen Golbeck) AP

“Nuestro patriotismo es medieval, gastado, obsoleto”, escribió Twain en 1905. “El patriotismo moderno, el verdadero patriotismo, el único patriotismo racional, es la lealtad a la Nación en todo momento, lealtad al Gobierno cuando la merece”.

En estos tiempos de partidismo rabioso, quienes piensan que el presidente Donald Trump merece su apoyo y quienes no, se suman a la celebración del 250mo aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia. Aún no sabemos si toda la fiesta que viene le dará al país un respiro de la desunión o la agrava.

El amor a la patria tiene distintos matices, por supuesto. Algunos la aman tal como es. Otros aman lo que podría llegar a ser y siguen adelante con su activismo y sus protestas en busca del llamado de la historia a una “unión más perfecta”. Otros aman lo que solía ser y lo que quizá vuelva a ser algún día: el cimiento de MAGA.

Pero, en general, la creencia en el excepcionalismo estadounidense ha disminuido. En Estados Unidos, son más las personas que piensan que hay países mejores en el mundo que quienes creen que Estados Unidos es el mejor. Eso se desprende de una encuesta realizada en abril por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, donde se halló que el 44% respalda la idea de que Estados Unidos es solo uno de los mejores.

Este no es el Estados Unidos de, por ejemplo, Teddy Roosevelt, cuya biblioteca presidencial visitará Trump en Dakota del Norte el miércoles. Roosevelt reflejaba la fanfarronería y la ambición de un país que avanzaba con fuerza en innovación, industria, influencia, poderío militar y espíritu.

En su lugar hay un país donde el presidente tiene su propia versión de la fanfarronería, pero millones de las personas a las que gobierna se preguntan si todo se está desmoronando.

¿Quién manda aquí?

Para el 250mo aniversario de la Independencia, la división empieza desde arriba, con dos organizaciones que dicen encabezar la conmemoración y que prácticamente se ignoran entre sí.

Hace una década, el Congreso creó el grupo bipartidista America250 y le encargó por ley que planificara los actos locales, nacionales e internacionales del país por el 250 aniversario. Trump se interpuso con una orden ejecutiva que convirtió a su grupo Freedom 250 en “la” organización nacional a cargo.

Actos estelares como los fuegos artificiales del 4 de julio en el National Mall, el desfile de grandes veleros en Nueva York y la Gran Feria Estatal Estadounidense a lo largo del National Mall quedan bajo la órbita del Freedom 250 de Trump. Estrellas de la música que habían sido contratadas para la vistosa inauguración de la feria la semana pasada se retiraron, preocupadas de que el mandatario republicano politizara las festividades y las centrara en él.

El mandatario dio un paso al frente para llenar el vacío, se autoproclamó como la “atracción número 1” y pronunció allí un discurso el 24 de junio sobre la gloria estadounidense y sus logros. También encabezará los actos oficiales del 4 de julio en la capital, para lo que llamó “el MITIN DE TRUMP más espectacular de todos”.

Poemas, arte y un mensaje en una botella se entierran durante 250 años

Por su parte, America250 organizó la Fiesta de Barrio de Estados Unidos, una serie programada simultáneamente en todo el país, anclada por un concierto benéfico del 4 de julio en Los Ángeles presentado por Queen Latifah, con Chris Stapleton y Smashing Pumpkins entre los artistas.

Por mandato del Congreso, America250 también enterró en Filadelfia una cápsula del tiempo de 400 kilogramos (900 libras) con objetos de todos los estados y de las ramas del gobierno, para que sea abierta dentro de 250 años.

La gente de 2276 verá entonces una alineación de béisbol de las Grandes Ligas de 2026, poemas de Alabama, Illinois, Kentucky y otros lugares, postales de Colorado y Maine, arte con cuentas de Montana, una hebilla de cinturón de Oklahoma, un mensaje en una botella antigua de Coca-Cola, una Constitución de bolsillo firmada por los jueces de Estados Unidos, una medalla de oro del Padre Nuestro de George Washington procedente de Utah y entregada en el acto Wedding of the Rails (Matrimonio de los ferrocarriles), que celebró la finalización del Ferrocarril Transcontinental en 1869, y más.

En Filadelfia, donde los fundadores firmaron la declaración y dieron origen a la nación, 250 personas formarán el contorno de la Campana de la Libertad en un desfile con 50 bandas de marcha y delegadas de Miss Estados Unidos —antes llamadas concursantes— que representarán a cada estado.

Así es Estados Unidos: las celebraciones también brotan desde las bases

Aunque hay montones de actos oficiales, no es como si los estadounidenses necesitaran que el gobierno les enseñe a divertirse.

En una de las muchas reuniones que pasan por debajo del radar nacional, Evans, Pensilvania, escuchará al coro Circle of Friends interpretar canciones patrióticas a cappella en un acto que también incluirá un concurso de preguntas y respuestas patrióticas y un cuarteto vocal masculino.

En Pocatello, Idaho, varias drag queens organizaron una lectura de libros ilustrados patrióticos para jóvenes, entre ellos, la historia de Katharine Lee Bates. Bates regresó de las Montañas Rocosas de Colorado, donde los amplios cielos, las majestuosas montañas púrpuras y las fecundas llanuras la inspiraron a escribir el poema que se convirtió en “America the Beautiful”.

Twain, el mordaz crítico del gobierno estadounidense y del imperialismo, compartía el amor de Bates por la belleza natural de su país. También amaba la naturaleza de su gente —a veces—. “Nosotros, los gloriosos estadounidenses, de vez en cuando asombraremos al Dios que nos creó”, escribió.

Pero un siglo antes de que el lema Make America Great Again (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”) se apoderara del espíritu de la época política agarrándolo por las solapas, él hablaba de los buenos viejos tiempos que ya se han ido.

“Nos llaman la nación de los inventores”, afirmó. “Y lo somos. Aún podríamos reclamar ese título y lucir sus más altos honores si nos hubiéramos detenido con la primera cosa que inventamos, que fue la libertad humana”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP