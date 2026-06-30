DURO GOLPE A TRUMP: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento

Duro revés para Trump: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

El máximo tribunal rechazó el intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía automática para niños nacidos en territorio estadounidense de padres sin estatus legal permanente. El fallo preserva una garantía constitucional protegida por la 14.ª Enmienda y representa una derrota clave para la agenda migratoria de la Casa Blanca.

La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo la ciudadanía por nacimiento y rechazó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir ese derecho para hijos de inmigrantes sin estatus legal permanente o con presencia temporal en el país.

El fallo representa un duro revés político y judicial para la administración Trump, que había intentado reinterpretar la 14.ª Enmienda para negar la ciudadanía automática a ciertos niños nacidos en suelo estadounidense.

La decisión conserva la interpretación histórica según la cual toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana estadounidense, salvo excepciones muy limitadas, como hijos de diplomáticos extranjeros.

La orden de Trump pretendía impedir que el Gobierno federal reconociera como ciudadanos a niños nacidos en Estados Unidos si ninguno de sus padres era ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

La medida apuntaba principalmente a hijos de inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo, personas con visas temporales y otros padres sin estatus migratorio permanente.

La Casa Blanca defendía que la ciudadanía por nacimiento había sido interpretada de forma demasiado amplia y que debía quedar limitada a quienes nacieran bajo una relación de “jurisdicción plena” con Estados Unidos.

La 14.ª Enmienda, en el centro del fallo

El caso giraba alrededor de la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas del país y del estado donde residen.

Durante más de un siglo, esa disposición ha sido entendida como una garantía amplia de ciudadanía por nacimiento.

El precedente más citado es United States v. Wong Kim Ark, de 1898, en el que la Corte Suprema reconoció la ciudadanía de un hombre nacido en San Francisco de padres chinos que no eran ciudadanos estadounidenses.

Un golpe a la agenda migratoria de Trump

La decisión llega en un momento de fuerte endurecimiento migratorio por parte de la administración Trump.

El presidente había convertido la eliminación o limitación de la ciudadanía por nacimiento en una de sus promesas más polémicas, argumentando que el sistema actual incentiva la inmigración irregular y el llamado “turismo de parto”.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esa lectura y dejó en pie una de las protecciones constitucionales más importantes para familias inmigrantes en Estados Unidos.

Qué significa para hijos de inmigrantes

El fallo significa que los niños nacidos en Estados Unidos seguirán siendo ciudadanos estadounidenses al nacer, incluso si sus padres no tienen residencia permanente o se encuentran en el país sin estatus legal.

Esto protege el acceso de esos menores a documentos de ciudadanía, pasaportes, beneficios y derechos constitucionales.

También evita un escenario de incertidumbre legal para cientos de miles de familias que habrían quedado expuestas a disputas sobre la nacionalidad de sus hijos.

Una derrota simbólica antes del 4 de julio

El fallo tiene además un fuerte peso simbólico porque llega días antes de la celebración del 4 de julio y en medio de un año marcado por debates sobre identidad nacional, inmigración y los límites del poder presidencial.

Para grupos defensores de inmigrantes y derechos civiles, la decisión reafirma que la ciudadanía por nacimiento no puede ser restringida mediante una orden ejecutiva.

Para Trump y sus aliados, el fallo representa una barrera judicial a una de las piezas centrales de su política migratoria.

Reacciones divididas en Washington

La decisión provocó reacciones inmediatas en el escenario político estadounidense.

Organizaciones de derechos civiles celebraron el fallo como una victoria constitucional y una protección para niños nacidos en el país.

Sectores conservadores, en cambio, criticaron a la Corte y afirmaron que el Congreso o el Ejecutivo deberían tener mayor margen para revisar una política que consideran abusada por el sistema migratorio actual.

El debate migratorio sigue abierto

Aunque el fallo mantiene la ciudadanía por nacimiento, no cierra el debate político sobre inmigración en Estados Unidos.

Trump podría seguir impulsando medidas migratorias más restrictivas en otros frentes, como deportaciones, asilo, visas temporales, controles fronterizos y beneficios públicos.

Sin embargo, la Corte Suprema dejó claro que la ciudadanía por nacimiento sigue protegida por la Constitución y no puede ser eliminada unilateralmente desde la Casa Blanca.

Una decisión con impacto para millones de familias

La ciudadanía por nacimiento ha sido durante décadas una base del sistema constitucional estadounidense.

Para millones de familias inmigrantes, el fallo garantiza que sus hijos nacidos en Estados Unidos no quedarán atrapados en un limbo migratorio ni dependerán del estatus legal de sus padres para ser reconocidos como ciudadanos.

La decisión marca uno de los reveses judiciales más importantes para Trump en materia migratoria y reafirma el peso de la 14.ª Enmienda en la definición de quién pertenece legalmente a Estados Unidos.