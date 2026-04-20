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Los Cowboys atan a Brandon Aubrey con $28M y lo convierten en el pateador mejor pagado

Los Cowboys de Dallas y Brandon Aubrey acordaron el lunes una extensión de contrato por cuatro años y 28 millones de dólares que completa su improbable ascenso, desde jugar en una liga de primavera hasta convertirse en el pateador mejor pagado en la historia de la NFL.

ARCHIVO - El pateador Brandon Aubrey, de los Cowboys de Dallas, corre con el balón después de una jugada sorpresa durante la primera mitad de un partido de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el sábado 14 de diciembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archivo)
ARCHIVO - El pateador Brandon Aubrey, de los Cowboys de Dallas, corre con el balón después de una jugada sorpresa durante la primera mitad de un partido de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el sábado 14 de diciembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archivo) AP

Aubrey, exfutbolista profesional cuya carrera en la NFL comenzó cuando tenía 28 años, recibirá 20 millones de dólares garantizados y se convertirá en el primer pateador con un promedio anual de 7 millones de dólares, informó su agente, Todd France.

Aubrey, de 31 años, suma seis goles de campo de al menos 60 yardas, la mayor cantidad en la historia de la liga. También figura entre los más precisos, con un porcentaje de acierto en su carrera de 88,2% (112 de 127).

El agente libre con restricciones asistió a la preparatoria en el área de Dallas y jugó fútbol en Notre Dame antes de ser seleccionado por Toronto FC en el draft de la MLS en 2017.

Trabajaba como ingeniero de software en Arlington, donde los Cowboys juegan en el AT&T Stadium, cuando su esposa lo animó a perseguir una carrera como pateador de fútbol americano. Aubrey pasó dos años en la USFL y firmó con los Cowboys antes del campamento de entrenamiento en 2023.

El primer récord de la NFL que estableció Aubrey fue el de más goles de campo anotados sin fallar para iniciar una carrera, con 35. Se convirtió en el primero en lograr tres goles de campo de al menos 55 yardas en un mismo partido, ante Detroit el año pasado, cuando también fue el primero en conseguir tres de al menos 60 en una misma temporada.

Aubrey estableció el récord de la franquicia con un gol de campo de 65 yardas contra Cleveland en 2024. Eso queda ahora a tres yardas del más largo en la historia de la NFL, por detrás de un gol de campo de 68 yardas de Cam Little, de Jacksonville, la temporada pasada.

Ka'imi Fairbairn, de Houston, tiene un valor promedio anual de 6,5 millones de dólares en su contrato, con Harrison Butker, de Kansas City, justo detrás con 6,4 millones.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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