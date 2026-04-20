americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Cavaliers vencen 115-105 a los Raptors y toman ventaja 2-0 en la serie

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 30 puntos, James Harden sumó 28 y los Cavaliers de Cleveland resistieron para imponerse 115-105 a los Raptors de Toronto el lunes por la noche y tomar ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, reacciona con los fanáticos durante la primera mitad del segundo juego de la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Raptors de Toronto, el lunes 20 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, reacciona con los fanáticos durante la primera mitad del segundo juego de la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Raptors de Toronto, el lunes 20 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Evan Mobley aportó 25 unidades y ocho rebotes para los Cavaliers, que por segunda temporada consecutiva y por cuarta vez en total tuvieron al menos a tres jugadores con al menos 25 puntos en un partido de postemporada.

Cleveland —que nunca estuvo abajo en el marcador— ha ganado 12 partidos consecutivos de playoffs contra Toronto, igualando el récord de la postemporada de la NBA de triunfos seguidos ante un mismo rival. La racha comenzó en las finales de la Conferencia Este de 2016, cuando los Cavaliers se llevaron los últimos tres encuentros. Cleveland barrió a Toronto en cuatro partidos en la segunda ronda en 2017 y 2018.

Los Cavaliers también tienen rachas de 12 victorias seguidas contra Detroit y Atlanta, mientras que los Lakers de Los Ángeles encadenaron 12 triunfos ante Seattle de 1980 a 1989.

Scottie Barnes encabezó a Toronto con un récord personal en playoffs de 26 tantos. RJ Barrett terminó con 22 puntos y nueve rebotes.

La serie se traslada a Toronto para el tercer juego la noche del jueves.

Harden repartió cuatro asistencias para subir al séptimo lugar de la lista histórica de asistencias en playoffs, con 1.139. Además, registró cinco robos, la cuarta vez que consigue al menos esa cifra en un partido de postemporada.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Avión del FBI y DOJ vuela a Cuba en plena tensión: misión en La Habana genera interrogantes

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

Trump evalúa todas las opciones para Cuba: acuerdo, presión o intervención militar en medio de crisis extrema

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU da ultimátum a Cuba: 14 días para liberar presos políticos clave

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter