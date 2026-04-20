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Los campeones defensores John Korir y Sharon Lokedi repiten en Boston. Korir bate récord

BOSTON (AP) — El campeón defensor John Korir destrozó el récord del recorrido del Maratón de Boston, impulsado el lunes por un viento de cola para dejar atrás al grupo más fuerte en la historia de la carrera y ganar con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos, el quinto maratón más rápido de todos los tiempos.

John Korir cruza la meta al ganar la rama masculina del Maratón de Boston, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Charles Krupa)
John Korir cruza la meta al ganar la rama masculina del Maratón de Boston, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Sharon Lokedi se unió a su compatriota keniano como campeona consecutiva, al ganar la carrera femenina con un registro de 2:18:51.

Un año después de unirse a su hermano Wesley, el campeón de 2012, como los únicos familiares en ganar la carrera, John Korir se despegó del grupo cuando este se dirigía al Heartbreak Hill en Newton y abrió una ventaja de 40 segundos.

Miró por encima del hombro al pasar por Kenmore Square, a unos 1.500 metros de la meta, sacó la lengua y extendió los brazos mientras corría por Boylston Street para superar por 70 segundos el anterior récord del recorrido de 2:03:02 establecido por Geoffrey Mutai en 2011.

Kelvin Kiptum posee el récord mundial de maratón, con 2:00:35 en el recorrido más llano de Chicago en 2023.

El tanzanio Alphonce Felix Simbu, a 55 segundos, y el campeón de 2021 Benson Kipruto, otros 3 segundos detrás de él, también fueron lo suficientemente rápidos como para mejorar el anterior récord de Boston.

Zouhair Talbi, quien compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 por Marruecos y se convirtió en ciudadano estadounidense el año pasado, fue quinto con 2:03:45.

Lokedi, quien rompió el récord del recorrido femenino el año pasado por más de 2 1/2 minutos, tomó la delantera al entrar en las Newton Hills y salió de ellas con una ventaja cada vez mayor. En un día que comenzó con temperaturas con temperaturas Celsius bajo cero (30 Fahrenheit) pero se templó hasta 7 Celsius (45 grados F) para la salida, Lokedi se quitó los guantes al pasar por Coolidge Corner en Brookline y sonrió mientras bajaba por Boylston Street.

Loice Chemnung fue segunda, a 44 segundos, seguida por Mary Ngugi-Cooper en tercer lugar.

Korir y Lokedi ganaron cada uno 150.000 dólares y una corona de olivo dorada enviada desde las llanuras de Maratón, Grecia. Korir recibirá otros 50.000 dólares por el récord del recorrido.

El suizo Marcel Hug ganó su noveno título en silla de ruedas con 1:16:06, quedándose a 33 segundos de su propio récord del recorrido. Está a uno del récord absoluto de 10 victorias en el Maratón de Boston del atleta sudafricano en silla de ruedas Ernst Van Dyk.

En la carrera femenina en silla de ruedas, la británica Eden Rainbow-Cooper ganó su segundo título en Boston, al terminar en 1:30:51 para superar por más de dos minutos a la suiza Catherine Debrunner.

Los cielos despejados y el ligero viento de cola el lunes hicieron que el grupo más rápido en los 130 años de historia del maratón anual más antiguo y prestigioso del mundo esperara tiempos veloces por segundo año consecutivo.

Lokedi destrozó el récord del recorrido femenino el año pasado, y Korir registró el tercer tiempo más rápido en la historia de Boston en esa carrera.

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La periodista de The Associated Press Jennifer McDermott en Hopkinton, Massachusetts, contribuyó a este informe.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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