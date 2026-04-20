Los Bravos superan 9-4 a los Nacionales para su sexta victoria seguida

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Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, pega un elevado de sacrificio durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el lunes 20 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Drake Baldwin añadió dos carreras impulsadas, y Ozzie Albies, Michael Harris II, Dominic Smith y Eli White aportaron una impulsada cada uno para Atlanta.

El venezolano Ronald Acuña Jr. recibió pelotazos en la cuarta y en la sexta entrada antes de salir del partido dolorido. Los Bravos informaron que las radiografías fueron negativas y que Acuña estaba día a día.

El cuadrangular de dos carreras de Olson por encima de la barda del jardín central empató el juego 2-2 en la cuarta. Olson sumó una impulsada con un elevado de sacrificio en la novena para una ventaja de cinco carreras.

Atlanta lo abrió con cinco carreras en la sexta.

Los Bravos sacaron del juego al abridor de Washington Jake Irvin en la sexta tras un error a la defensiva y el segundo golpe a Acuña. El relevista de Washington PJ Poulin entró y lanzó un wild pitch, y luego Baldwin remolcó dos con un doblete por la línea del jardín izquierdo para poner a Atlanta al frente de manera definitiva 4-3.

Albies y Harris conectaron sencillos impulsores consecutivos en la sexta y Smith siguió con una impulsada con una jugada de selección para poner la pizarra 7-3.

Atlanta ha ganado 10 de sus últimos 12 juegos. Elder (3-1), quien llegó liderando la Liga Nacional con una efectividad de 0,77 en cuatro aperturas esta temporada, permitió cuatro carreras, tres limpias. Irvin (1-3) permitió cuatro carreras, tres limpias, en cinco entradas de labor. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP