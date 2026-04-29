americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Azulejos vencen 8-1 a los Medias Rojas con jonrones de Clement y Valenzuela

TORONTO (AP) — Ernie Clement conectó un jonrón de dos carreras, el mexicano Brandon Valenzuela añadió un cuadrangular solitario y los Azulejos de Toronto vencieron 8-1 a los Medias Rojas de Boston el miércoles.

Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, corre las bases después de batear un jonrón en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Rojas de Boston, el miércoles 29 de abril de 2026, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP)
Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, corre las bases después de batear un jonrón en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Rojas de Boston, el miércoles 29 de abril de 2026, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

Kazuma Okamoto pegó un sencillo de dos carreras y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-3 con una base por bolas, mientras los Azulejos se llevaron dos de tres ante los Medias Rojas. Fue la tercera serie consecutiva ganada por Toronto tras perder las seis anteriores.

George Springer regresó de la lista de lesionados para impulsar una carrera con un sencillo como bateador emergente, y los Azulejos mejoraron a 9-2 cuando anotan cinco carreras o más.

El venezolano Willson Contreras conectó un jonrón solitario, su séptimo, pero los Medias Rojas, que atraviesan dificultades, perdieron por octava vez en 12 juegos.

Los Medias Rojas, tras ganar sus primeros dos partidos bajo el mánager interino Chad Tracy, han perdido los dos más recientes y vieron al estelar zurdo Garrett Crochet ingresar en la lista de lesionados de 15 días por inflamación en el hombro.

El derecho dominicano de Boston Brayan Bello (1-4) permitió cuatro carreras y seis hits en tres entradas y dos tercios, su tercera derrota consecutiva.

Bello negó con la cabeza repetidamente cuando Tracy salió para reemplazarlo por Greg Weissert en la sexta. Clement recibió a Weissert con un jonrón, el primero de la temporada.

Valenzuela pegó ante Garrett Whitlock en la novena, su segundo. El receptor novato terminó de 3-2 con una base por bolas.

El zurdo de los Azulejos Eric Lauer salió con la casa llena y un out en la quinta. Braydon Fisher (2-0) entró y logró que Contreras bateara una línea para una doble matanza.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter