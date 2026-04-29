Los Azulejos vencen 8-1 a los Medias Rojas con jonrones de Clement y Valenzuela

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Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, corre las bases después de batear un jonrón en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Rojas de Boston, el miércoles 29 de abril de 2026, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

Kazuma Okamoto pegó un sencillo de dos carreras y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-3 con una base por bolas, mientras los Azulejos se llevaron dos de tres ante los Medias Rojas. Fue la tercera serie consecutiva ganada por Toronto tras perder las seis anteriores.

George Springer regresó de la lista de lesionados para impulsar una carrera con un sencillo como bateador emergente, y los Azulejos mejoraron a 9-2 cuando anotan cinco carreras o más.

El venezolano Willson Contreras conectó un jonrón solitario, su séptimo, pero los Medias Rojas, que atraviesan dificultades, perdieron por octava vez en 12 juegos.

Los Medias Rojas, tras ganar sus primeros dos partidos bajo el mánager interino Chad Tracy, han perdido los dos más recientes y vieron al estelar zurdo Garrett Crochet ingresar en la lista de lesionados de 15 días por inflamación en el hombro.

El derecho dominicano de Boston Brayan Bello (1-4) permitió cuatro carreras y seis hits en tres entradas y dos tercios, su tercera derrota consecutiva.

Bello negó con la cabeza repetidamente cuando Tracy salió para reemplazarlo por Greg Weissert en la sexta. Clement recibió a Weissert con un jonrón, el primero de la temporada.

Valenzuela pegó ante Garrett Whitlock en la novena, su segundo. El receptor novato terminó de 3-2 con una base por bolas. El zurdo de los Azulejos Eric Lauer salió con la casa llena y un out en la quinta. Braydon Fisher (2-0) entró y logró que Contreras bateara una línea para una doble matanza. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP