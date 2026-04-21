Los Atléticos borran un 3-0 y vencen 6-4 a Seattle para tomar solos el liderato del Oeste

Compartir en:









Tyler Soderstrom (21), de los Atléticos, felicita a su compañero de equipo Lawrence Butler, izquierda, después de anotar con un elevado de sacrificio de Max Muncy ante los Marineros de Seattle durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de abril de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Cortes se fue de 4-5 con un cuadrangular en la cuarta entrada que recortó la ventaja de Seattle a 3-1. Kurtz y Langeliers conectaron vuelacercas consecutivos en la sexta para sacar del juego al abridor Emerson Hancock, con la pizarra empatada 3-3.

Max Muncy puso al frente a los Atléticos 4-3 en la octava con un elevado de sacrificio, con las bases llenas y sin outs. Lawrence Butler añadió un sencillo de dos carreras para poner el juego 6-3.

Los Atléticos se adueñaron en solitario del primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana.

El abridor de los A’s, J.T. Ginn, ponchó a seis en cinco entradas y un tercio, al permitir seis imparables y tres carreras. Hogan Harris (2-0) abanicó a dos en una entrada y dos tercios sin permitir hits para acreditarse la victoria, y Joel Kuhnel trabajó la novena para su cuarto salvamento.

Kuhnel permitió un doble impulsor del venezolano Leo Rivas, pero hizo que Cal Raleigh elevara un podrido a la parte corta del jardín derecho con un corredor en segunda para terminar el juego.

Hancock permitió siete hits en poco más de cinco entradas. Casey Legumina (0-1) cargó con la derrota tras permitir tres carreras en la octava.

El dominicano Julio Rodríguez se embasó de manera segura por 17mo juego consecutivo y anotó una carrera. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP