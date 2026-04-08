Los 34 puntos de Kawhi Leonard llevan a Clippers a triunfo sobre Mavs tras dilapidar ventaja

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 34 puntos y encestó seis triples por los Clippers de Los Ángeles, quienes se recuperaron después de dilapidar una ventaja de 23 puntos para derrotar el martes 116-103 a los Mavericks de Dallas y al novato Cooper Flagg.
Fue el 55º partido consecutivo de Leonard con 20 puntos o más. Los Clippers lograron su primera victoria en tres duelos ante los Mavs esta temporada.
Leonard disputó su 62º partido, y tendrá que aparecer en los últimos tres encuentros de la temporada regular a fin de llegar a 65 y ser elegible para premios como el Jugador Más Valioso de la liga y los honores All-NBA.
Darius Garland sumó 22 puntos, Derrick Jones Jr. totalizó 11 puntos y 10 rebotes, y Brook López capturó 11 balones ante los tableros por los Clippers.
Después de anotar 96 puntos en sus dos partidos anteriores, Flagg terminó con 25 tantos y nueve rebotes. Los Mavs encestaron 25 de 26 tiros libres —Max Christie acertó 10 de 10.
_____
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter