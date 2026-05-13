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Lorenzo Musetti se baja del Abierto de Francia por lesión en el muslo

ROMA (AP) — Lorenzo Musetti se perderá el Abierto de Francia debido a una lesión en el muslo.

Lorenzo Musetti devuelve ante Casper Ruud en el Abierto de Italia, el martes 12 de myo de 2026, en Roma. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
Lorenzo Musetti devuelve ante Casper Ruud en el Abierto de Italia, el martes 12 de myo de 2026, en Roma. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

Musetti, décimo del ranking y quien alcanzó las semifinales en París el año pasado, anunció la noticia el miércoles, un día después de perder 6-3, 6-1 ante Casper Ruud en el Abierto de Italia, partido durante el cual tuvo que recibir tratamiento en el muslo izquierdo.

“Después del partido de ayer, me sometí a exámenes médicos que revelaron una lesión en el recto femoral, lo que requiere varias semanas de descanso y recuperación. Lamentablemente, esto significa que no podré competir en Hamburgo y Roland Garros, una noticia que es increíblemente difícil de asimilar", escribió el italiano en una publicación en Instagram.

“Muchas gracias al público de Roma por su increíble apoyo: precisamente por eso, a pesar de no estar al 100%, elegí salir a la cancha y darlo todo en mi torneo en casa. Los mantendré informados”, agregó.

Musetti se vio obligado a retirarse el año pasado de su partido de semifinales en Roland Garros por una lesión en la pierna, cuando perdía 4-6, 7-6 (3), 6-0, 2-0 ante el eventual campeón Carlos Alcaraz.

Venció a Alcaraz en la final de Hamburgo en 2022 para conquistar su primer título a nivel del circuito.

Alcaraz no podrá defender el título en París debido a una lesión en la muñeca derecha

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