Lorenzo confía en que James Rodríguez llegará en condiciones al Mundial con Colombia

El técnico de Colombia Néstor Lorenzo saluda a la prensa al anunciar la lista preliminar de la selección que disputará el Mundial, el jueves 14 de mayo de 2025, en Bogotá. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

A pesar de la falta de regularidad de James durante su paso con el Minnesota United en la MLS, el entrenador argentino de Colombia adelantó que el mediopunta de 34 años mantendrá su lugar en el llamado final para el torneo que arranca dentro de un mes.

“Él quiere llegar de la mejor manera, lo veo bien físicamente. Va a estar a disposición, como todos en el grupo de 26. Me consta su lucha”, señaló Lorenzo el jueves en una rueda de prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Lorenzó anunció la lista preliminar de 55 jugadores que exige la FIFA antes de entregar la convocatoria definitiva.

El técnico argentino, que dirige a Colombia desde 2022, desveló que tuvo charla personal con James en Estados Unidos, en la cual le aconsejó que necesitaba jugar con continuidad para llegar preparado al Mundial. Disputó seis encuentros y 194 minutos, sin marcar goles y aportar dos asistencias.

James se sumó al club estadounidense como agente libre en buscar de adquirir ritmo competitivo antes del Mundial, después de un reciente periodo marcado por problemas físicas y escasa continuidad con sus equipos anteriores, como el León de México.

En otro percance, James fue hospitalizado tras la fecha internacional de fines de marzo por una deshidratación severa.

James saltó al estrellato en el Mundial de 2014, cuando ganó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo con seis tantos en cinco partidos.

Minnesota confirmó el miércoles que el ex del Real Madrid y Bayern Múnich dejará temporalmente la concentración del club para unirse a los trabajos de la selección colombiana.

“Es un jugador importante para nosotros, es el capitán del equipo, me consta la disposición y la escucha que ha tenido con nosotros, estamos encima todo el tiempo”, afirmó Lorenzo.

El seleccionador mencionó que el 10 de Colombia cuenta con un entrenador personal y tiene un plan específico de trabajo físico.

“A James lo conozco desde hace mucho tiempo. Le dije: ‘Vos, al demorarte tanto en encontrar club, ahora no tenés minutos’. Si se juegan pocos minutos, hay que hacer un complemento físico para lograr un rendimiento mejor y el ritmo de juego se agarra con minutos”, contó Lorenzo.

En la lista también destaca el atacante Luis Díaz, a quien Lorenzo elogió como el único jugador colombiano en la élite y confía en que traslade su buen momento que atraviesa con el Bayern Múnich a la selección colombiana para la cita en la que se enfrentarán a Uzbekistán, República del Congo y Portugal en el Grupo K.

“Seguramente va a llegar muy bien porque estuve con él, y más allá de la derrota con el PSG (en las semifinales de la Liga de Campeones), estaba feliz con el nacimiento de su hijo, así que está bien”, sostuvo.

Sebastián Villa, sorpresa en la lista preliminar

Una de las novedades de la convocatoria de 55 jugadores es la presencia del extremo Sebastián Villa, quien fue citado tras afrontar procesos judiciales por violencia doméstica en Argentina, donde ha militado en Boca Juniors y actualmente en Independiente Rivadavia.

“Dentro de los criterios, analizamos sus temas personales, pero está jugando, rindiendo bien”, relató Lorenzo sobre el llamado del jugador de 29 años. “Yo he hablado con él, lo noté sincero. No somos quiénes para juzgar eternamente. En su momento se le castigó, hoy está jugando y a disposición”.

También sorprendió la inclusión del volante ofensivo Juan Guillermo Cuadrado, de 37 años, quien tiene 116 presencias con Colombia, pero que no ha sido tenido en cuenta desde 2023.

Otros de los nombres que llamaron la atención son Jhon Jader Durán (Zenit), Neyser Villarreal (Cruzeiro) y Jordan Barrera (Botafogo), quienes intentarán colarse en la lista definitiva, que debe ser enviada a la FIFA el 30 de mayo.

Entre las ausencias están los experimentados atacantes de la liga colombiana Radamel Falcao García (Millonarios), Dayro Moreno (Once Caldas) y Hugo Rodallega (Santa Fe).

Tampoco está el delantero Roger Martínez (Al-Taawon), quien tras no verse en la lista expresó su decepción en un mensaje en redes sociales. “Increíble. El segundo jugador con más promedio de gol colombiano (23 en 30 partidos) y peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas y donde hay jugadores de las mejores del mundo”, escribió.

La preparación del combinado colombiano comenzará la próxima semana en Medellín y se despedirá de su afición el 1 de junio en un partido amistoso contra Costa Rica, que se realizará en el estadio El Campín de Bogotá. El siguiente encuentro de fogueo será el 7 de junio contra Jordania en San Diego antes de quedar concentrados para el debut frente a Uzbekistán el 17 en la Ciudad de México.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP