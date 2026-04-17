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Lo que hay que saber del Mundial 2026

El Mundial más grande de la historia, con un récord de 48 selecciones listas para disputar una cifra sin precedentes de 104 partidos repartidos por Estados Unidos, Canadá y México, se acerca rápidamente.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, persigue un balón durante un partido amistoso contra Zambia en Buenos aires, el martes 31 de marzo de 2026 (AP Foto/Rodrigo Abd)
Lionel Messi, de la selección de Argentina, persigue un balón durante un partido amistoso contra Zambia en Buenos aires, el martes 31 de marzo de 2026 (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

Las tres naciones anfitrionas se clasificaron automáticamente para el torneo. La campeona defensora Argentina regresa, y cuatro países —Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán— harán su debut en un Mundial.

Esto es lo que hay que saber sobre el Mundial:

Formato del torneo

— A todos los equipos se les garantizan tres partidos en la fase de grupos del torneo. Las selecciones han sido asignadas a 12 grupos distintos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo tienen asegurado el pase, al igual que los ocho mejores terceros. Los equipos que terminen cuartos en sus grupos quedan eliminados.

— Los 32 equipos que sobrevivan tras la fase de grupos entrarán en un torneo de eliminación directa, con una excepción: los equipos que pierdan en las semifinales avanzarán a un partido por el tercer puesto el día anterior a la final mundialista.

Sedes del torneo

— Fase de grupos: Atlanta; Foxborough, Massachusetts; Arlington, Texas; Guadalajara, México; Houston; Kansas City; Inglewood, California; Ciudad de México; Miami Gardens, Florida; Monterrey, México; East Rutherford, Nueva Jersey; Filadelfia; Santa Clara, California; Seattle; Toronto, y Vancouver.

— Dieciseisavos de final: Foxborough, East Rutherford, Inglewood, Toronto, Santa Clara, Seattle, Houston, Arlington, Ciudad de México, Atlanta, Miami Gardens, Vancouver, Kansas City.

— Octavos de final: Vancouver, Atlanta, Ciudad de México, East Rutherford, Seattle, Arlington, Houston, Filadelfia.

— Cuartos de final: Foxborough, Inglewood, Miami Gardens, Kansas City.

— Semifinales: Atlanta, Arlington.

— Partido por el tercer puesto: Miami Gardens.

— Final del Mundial: East Rutherford.

Fechas del torneo

— Fase de grupos: 11 de junio-27 de junio

— Dieciseisavos de final (ronda de 32): 28 de junio-3 de julio

— Octavos de final: 4-7 de julio

— Cuartos de final: 9-11 de julio

— Semifinales: 14 y 15 de julio

— Partido por el tercer puesto: 18 de julio

— Final del Mundial: 19 de julio

Distribución de grupos

Qué equipos están en cada grupo, con el sitio actual en el ranking de la FIFA entre paréntesis:

— Grupo A: México (15), Corea del Sur (25), Chequia (41), Sudáfrica (60).

— Grupo B: Suiza (19), Canadá (30), Qatar (55), Bosnia y Herzegovina (65).

— Grupo C: Brasil (6), Marruecos (8), Escocia (43), Haití (83).

— Grupo D: Estados Unidos (16), Turquía (22), Australia (27), Paraguay (40).

— Grupo E: Alemania (10), Ecuador (23), Costa de Marfil (34), Curazao (82).

— Grupo F: Holanda (7), Japón (18), Suecia (38), Túnez (44).

— Grupo G: Bélgica (9), Irán (21), Egipto (29), Nueva Zelanda (85).

— Grupo H: España (2), Uruguay (17), Arabia Saudí (61), Cabo Verde (69).

— Grupo I: Francia (1), Senegal (14), Noruega (31), Irak (57).

— Grupo J: Argentina (3), Argelia (28), Austria (24), Jordania (63).

— Grupo K: Portugal (5), Colombia (13), Congo (46), Uzbekistán (50).

— Grupo L: Inglaterra (4), Croacia (11), Panamá (33), Ghana (74).

¿Jugará Messi?

El capitán Lionel Messi no ha dicho con absoluta certeza que vaya a jugar el Mundial con Argentina.

El técnico Lionel Scaloni comentó en marzo que la decisión depende únicamente de Messi.

Pero tampoco ha habido indicios de que Messi no planee jugar. Eso sí, ha señalado que sólo lo hará si está sano.

La era de la paridad

Los últimos seis Mundiales han tenido seis campeones distintos: Argentina en 2022, Francia en 2018, Alemania en 2014, España en 2010, Italia en 2006 y Brasil en 2002.

Una racha así nunca había ocurrido antes en la historia de los Mundiales.

Argentina intenta hacer algo que no se ha logrado en generaciones: ganar dos Mundiales consecutivos. Los únicos países que consiguieron esa hazaña fueron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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