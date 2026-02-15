Llega temporada de impuestos en EEUU: cómo declarar sin estrés

ARCHIVO - El formulario de impuestos 1040 del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) para 2022, visto el 17 de abril de 2023. (Foto AP/Jon Elswick, archivo) AP

“No espere hasta el último minuto, pero tampoco se apresure”, aconseja Tom O’Saben, director de contenido fiscal y relaciones gubernamentales de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos.

Reunir todos los documentos, inscribirse en el depósito directo y conservar copias de sus declaraciones de impuestos son algunas de las mejores prácticas a la hora de prepararse para completar sus impuestos. Este año, debido al proyecto de ley republicano de impuestos y gasto que el presidente Donald Trump firmó durante el verano, hay nuevas deducciones que los contribuyentes deberían conocer.

Entre ellas figuran no pagar impuestos sobre las propinas, no pagar impuestos sobre las horas extra, deducciones por intereses de préstamos para automóviles y deducciones para personas que tenían 65 años o más al 31 de diciembre, explicó Miguel Burgos, contador público certificado y experto de TurboTax.

El reembolso promedio el año pasado fue de 3.167 dólares. Este año, analistas han proyectado que podría ser 1.000 dólares más alto, gracias a cambios en la ley tributaria. El año pasado se procesaron más de 165 millones de declaraciones individuales del impuesto sobre la renta, y el 94% se presentó de forma electrónica.

Si el proceso resulta demasiado confuso, hay muchos recursos gratuitos para ayudar a superarlo.

Estas son algunas cosas que se necesita saber:

Reúna sus documentos

Aunque los documentos requeridos pueden depender de su caso individual, aquí hay una lista general de lo que todos necesitan:

—Número de Seguro Social

—Formularios W-2, si está empleado

—1099-G, si está desempleado

—Formularios 1099, si trabaja por cuenta propia

—Registros de ahorros e inversiones

—Cualquier deducción elegible, como gastos educativos, facturas médicas, donaciones benéficas, etcétera.

—Créditos fiscales, como el crédito tributario por hijos, el crédito por aportes al ahorro para la jubilación, etcétera.

Para encontrar una lista de documentos más detallada, visitar el sitio web del IRS.

O’Saben recomienda reunir todos los documentos en un solo lugar antes de comenzar su declaración y también tener a mano los documentos del año pasado. Los contribuyentes también pueden crear con el IRS un número PIN de protección de identidad para protegerse contra el robo de identidad. Una vez que cree ese número, el IRS lo exigirá para presentar su declaración.

Conozcan algunos de los cambios de este año

— Cambio en la deducción estándar

La deducción estándar para contribuyentes solteros es de 15.750 dólares este año. Para parejas casadas que presentan conjuntamente, aumentó a 31.500 dólares. Para jefes de familia, la deducción estándar es de 23.625 dólares.

— Cambio en la deducción de impuestos estatales y locales (SALT)

El tope de la deducción por impuestos estatales y locales aumentó de 10.000 a 40.000 dólares. El cambio también se conoce como la Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras y se promulgó en julio de 2025.

Keith Hall, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional para Trabajadores por Cuenta Propia y contador público certificado, señaló: “Esto es un gran beneficio, especialmente para estados como California, Nueva York y Nueva Jersey, que tienen un impuesto estatal sobre la renta más alto”.

La deducción SALT es una deducción federal para algunos impuestos estatales y locales pagados durante el año. La deducción total había estado limitada a 10.000 dólares desde que comenzó en 2018.

Quienes no hayan detallado previamente su deducción SALT quizá quieran considerarlo este año. Para saber si debería detallar sus deducciones, O’Saben sugiere que se hagan las siguientes preguntas: ¿Pagó impuestos estatales? ¿Pagó impuestos sobre la propiedad? ¿Tiene intereses hipotecarios? ¿Tiene aportes caritativos?

—Deducciones por propinas

Lo que se conoce como “no pagar impuestos sobre las propinas” no es del todo exacto. Esta nueva deducción es sólo para propinas calificadas y está sujeta a límites de ingresos.

“Puede ser en efectivo, también puede ser electrónica. Pero lo principal es que tiene que ser voluntaria (la propina)”, explicó Burgos.

La deducción anual máxima está limitada a 2.500 dólares. La deducción se reduce gradualmente para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado superior a 150.000 dólares, o 300.000 dólares para quienes presentan conjuntamente. La deducción fiscal también se limita a industrias específicas donde dar propina es una práctica común. Algunas de las industrias incluidas son baristas, meseros, músicos y personal de limpieza de habitaciones.

Para reclamar el nuevo beneficio fiscal, deberá completar un nuevo formulario de impuestos llamado Anexo 1-A.

—Deducciones adicionales del Anexo 1-A

El Anexo 1-A es un formulario del IRS que se utiliza para reclamar y calcular cuatro deducciones fiscales originadas en el proyecto de ley de impuestos y gasto. Estas son el cambio en la deducción de impuestos estatales y locales, la deducción por propinas calificadas y las deducciones por préstamo de automóvil y para personas mayores.

Busquen recursos

IRS Direct File, el sistema electrónico para presentar declaraciones de impuestos de forma gratuita, no se ofrecerá este año. Para quienes ganan 89.000 dólares o menos al año, IRS Free File ofrece preparación guiada gratuita; puede elegir entre ocho socios del IRS, como TaxAct y FreeTaxUSA.

Además de empresas como TurboTax y H&R Block, los contribuyentes también pueden contratar a profesionales con licencia, como contadores públicos certificados. El IRS ofrece un directorio de preparadores de impuestos en todo Estados Unidos.

El IRS también financia dos programas que ofrecen ayuda tributaria gratuita: Volunteer Income Tax Assistance (VITA) y Tax Counseling for the Elderly (TCE). Las personas que ganan 69.000 dólares o menos al año, tienen discapacidades o hablan inglés de manera limitada, califican para el programa VITA. Quienes tienen 60 años o más califican para el programa TCE. El IRS cuenta con un sitio para localizar organizaciones que organizan clínicas VITA y TCE.

Evitar errores comunes en su declaración de impuestos

Muchas personas temen meterse en problemas con el IRS si cometen un error. Así se pueden evitar algunos de los más comunes:

—Verificar dos veces el nombre en su tarjeta del Seguro Social

Al trabajar con clientes, O’Saben pide que revise dos veces su número y su nombre legal, que puede cambiar cuando las personas se casan.

“Si se casó el año pasado y ahora quiere usar su apellido de casado, ese apellido de casado no existe si no lo ha registrado ante el Seguro Social”, advirtió O’Saben.

—Buscar estados de cuenta fiscales en línea

Muchas personas optan por no recibir correo físico, pero al hacerlo también pueden quedar incluidos sus documentos fiscales.

“Estos documentos pueden estar disponibles en línea porque quizá eligió el contacto sin papel. Y por eso, puede que tenga que ir a buscar esos documentos usted mismo”, indicó O’Saben.

—Asegurarse de reportar todos los ingresos

Si se tuvo un segundo empleo en 2025, se necesita el formulario W-2 o 1099 de cada trabajo.

En general, si se comete un error o falta algo en los registros fiscales, el IRS lo auditará. Una auditoría significa que el IRS le pedirá más documentación.

Conozca el crédito tributario por hijos

Actualmente, el crédito fiscal es de 2.200 dólares por hijo, pero sólo 1.700 dólares son reembolsables. Este reembolso se llama Crédito Tributario Adicional por Hijos. Para reclamar el Crédito Tributario Adicional por Hijos, debe tener al menos 2.500 dólares de ingresos en el año fiscal.

Usted califica para el monto total del Crédito Tributario por Hijos por cada hijo que cumpla los requisitos si reúne todos los factores de elegibilidad y su ingreso anual no supera los 200.000 dólares (400.000 dólares si presenta una declaración conjunta). Padres y tutores con ingresos más altos pueden ser elegibles para reclamar un crédito parcial.

Evite cheques en papel para su reembolso de impuestos

El septiembre pasado, el IRS comenzó a eliminar gradualmente los cheques en papel para reembolsos de impuestos. Si espera un reembolso, el IRS recomienda inscribirse en el depósito directo.

Evite estafas fiscales

La temporada de impuestos es el momento ideal para las estafas tributarias, advirtió O’Saben. Estas estafas pueden llegar por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales. El IRS no utiliza ninguno de esos medios para contactar a los contribuyentes.

A veces, las estafas incluso son operadas por preparadores de impuestos, por lo que es importante hacer muchas preguntas. Por ejemplo, si un preparador de impuestos le dice que recibirá un reembolso mayor que el que ha recibido en años anteriores, eso puede ser una señal de alerta, señaló O’Saben.

Si no puede ver en qué está trabajando su preparador de impuestos, obtenga una copia de la declaración y pregunte por cada una de las entradas.

Conserve copias de sus declaraciones de impuestos

Siempre es una buena práctica conservar un registro de sus declaraciones, por si el IRS lo audita por un rubro que reportó años atrás. O’Saben recomienda guardar copias de los documentos de su declaración de impuestos entre cinco y siete años.

The Associated Press recibe apoyo de la Charles Schwab Foundation para realizar cobertura educativa y explicativa con el fin de mejorar la alfabetización financiera. La fundación independiente es separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

