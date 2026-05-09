americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Liverpool se conforma con empate 1-1 ante Chelsea entre abucheos en Anfield

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Liverpool tropezó y empató el sábado 1-1 con el Chelsea en Anfield para apenas acercarse a los puestos de clasificación a la Liga de Campeones, mientras que los visitantes cortaron una racha de seis derrotas consecutivas en la Liga Premier.

Andrey Santos del Chelsea taclea a Rio Ngumoha del Liverpool en el encuentro de la Liga Premier el sábado 9 de mayo del 2026. (AP Foto/Ian Hodgson)
Andrey Santos del Chelsea taclea a Rio Ngumoha del Liverpool en el encuentro de la Liga Premier el sábado 9 de mayo del 2026. (AP Foto/Ian Hodgson) AP

El tiro libre con bote de Enzo Fernández encontró ña red a los 36 minutos para igualar por el Chelsea, después del gol tempranero de Ryan Gravenberch.

El equipo de Arne Slot escuchó abucheos al sonar el silbatazo final tras otra actuación irregular —del tipo que ha marcado su temporada como campeón defensor de la Liga Premier.

Liverpool, cuarto en la tabla, sigue encaminado a asegurar la clasificación a la Liga de Campeones, algo que puede lograr con una victoria en su próximo partido —el viernes ante el Aston Villa.

Gravenberch abrió el marcador al colocar con efecto su disparo al ángulo superior derecho desde apenas fuera del área en el minuto seis.

Fernández empató con un tiro libre de larga distancia al 36. Colocó con efecto un remate con bote hacia el área, que pegó en el poste lejano y entró en la portería. El arquero de Liverpool, Giorgi Mamardashvili, se quedó inmóvil a la espera del intento de Wesley Fofana por desviar el balón, pero el defensor de Chelsea no lo alcanzó. Luego la pelota botó, dio en el poste y entró.

Liverpool estuvo cerca de anotar a los 79 minutos, cuando un cabezazo de Virgil van Dijk pegó en el travesaño. Ocho minutos antes, Dominik Szoboszlai estrelló un disparo desde fuera del área en el poste.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Cuba responderá militarmente: Bruno Rodríguez advierte sobre un baño de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter