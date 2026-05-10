americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lista de ganadores de los Premios Platino

Lista de ganadores de la 13a edición anual de los Premios Platino entregados el sábado en el Parque Xcaret en el estado de Quintana Roo, México.

ARCHIVO - Miriam Garlo acepta el premio a mejor actriz revelación por Sorda durante la ceremonia de los 40 Premios Goya el domingo 1 de marzo de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra, archivo)
ARCHIVO - Miriam Garlo acepta el premio a mejor actriz revelación por "Sorda" durante la ceremonia de los 40 Premios Goya el domingo 1 de marzo de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra, archivo) AP
Película iberoamericana de ficción

“O Agente Secreto”

Dirección

Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”

Comedia iberoamericana de ficción

“La cena”

Interpretación masculina

Wagner Moura, “O Agente Secreto”

Interpretación femenina

Blanca Soroa, “Los domingos”

Ópera prima de ficción

“Sorda”

Guion

“O Agente Secreto”

Película documental

“Apocalipse nos trópicos”

Película de animación

“Olivia & Las Nubes”

Mejor serie de larga duración

“Beleza fatal”

Miniserie o teleserie cinematográfica

“El eternauta”

Interpretación masculina en miniserie o teleserie

Ricardo Darín, “El eternauta”

Interpretación femenina en miniserie o teleserie

Paulina Gaitán, “Las muertas”

Creador en miniserie o teleserie

Bruno Stagnaro, “El eternauta”

Premio Platino de honor

Guillermo Francella

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
intentan robar la casa de bolito el efi horas despues de su muerte en la habana

Intentan robar la casa de Bolito El Efi horas después de su muerte en La Habana

Por Redacción América Noticias Miami
muere en accidente en la habana el reguetonero cubano bolito el efi

Muere en accidente en La Habana el reguetonero cubano Bolito El Efi

paulina rubio tomaria ventaja en juicio por la custodia de su hijo con colate

Paulina Rubio tomaría ventaja en juicio por la custodia de su hijo con Colate

polemica en redes: influencer cubana responde tras criticas por no poder comprar un rolex de $10 mil

POLÉMICA EN REDES: influencer cubana responde tras críticas por no poder comprar un ROLEX de $10 mil

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU mantiene todas las opciones sobre Cuba, pero descarta una acción militar inmediata

EEUU mantiene "todas las opciones" sobre Cuba, pero descarta una acción militar inmediata

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Una tienda solicita personal en Arlington Heights, Illinois, el 2 de abril del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Resumen económico de EEUU: Empleo y buenos reportes financieros de empresas encabezan las noticias

ARCHIVO - Un avión de Frontier Airlines avanza por una pista del aeropuerto internacional de Denver el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

Avión de Frontier atropella a una persona que saltó una valla perimetral del Aeropuerto de Denver

Cuba responderá militarmente: Bruno Rodríguez advierte sobre un baño de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter