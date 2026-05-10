Lista de ganadores de los Premios Platino

“O Agente Secreto”
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Lista de ganadores de la 13a edición anual de los Premios Platino entregados el sábado en el Parque Xcaret en el estado de Quintana Roo, México.
“O Agente Secreto”
Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”
“La cena”
Wagner Moura, “O Agente Secreto”
Blanca Soroa, “Los domingos”
“Sorda”
“O Agente Secreto”
“Apocalipse nos trópicos”
“Olivia & Las Nubes”
“Beleza fatal”
“El eternauta”
Ricardo Darín, “El eternauta”
Paulina Gaitán, “Las muertas”
Bruno Stagnaro, “El eternauta”
Guillermo Francella
FUENTE: AP
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