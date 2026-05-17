Lille termina tercero en la Ligue 1 y disputará la Champions pese a derrota ante Auxerre

Alimami Gory del Paris FC celebra con sus compañeros tras anotar en el encuentro ante el Paris Saint Germain en la Ligue 1 el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Michel Euler) AP

Tres clubes —Lille, Lyon y Rennes— tenían posibilidades de terminar terceros y unirse al campeón PSG y al subcampeón Lens en la principal competición de clubes de Europa. Pero ninguno del trío logró ganar, y Lille se quedó con el codiciado lugar, al terminar un punto por encima de Lyon, que irá a la fase de clasificación de la máxima categoría de Europa.

El delantero maliense Lassine Sinayoko marcó un doblete para Auxerre, asegurando que su equipo se mantuviera en la máxima categoría y evitara el repechaje por el descenso.

Las esperanzas del Lyon de terminar tercero se desvanecieron rápidamente, ya que el equipo de Paulo Fonseca perdía por tres goles antes del descanso en casa contra Lens. Florian Thauvin añadió otro tanto en la segunda mitad para sellar la victoria 4-0 de los visitantes.

Mientras, el Marsella venció 3-1 al Rennes con goles de Pierre-Emile Höjbjerg, Amine Gouiri y Pierre-Emerick Aubameyang. Esteban Lepaul, máximo goleador de la liga, recortó la diferencia con su 21er gol de la temporada.

La victoria elevó a Marsella al quinto puesto —igualado en puntos con Rennes pero con mejor diferencia de goles— y lo metió en la Europa League.

En París, el PSG, que el miércoles aseguró su 14º título de liga, hizo el corto viaje para enfrentar a su vecino Paris FC para concluir su temporada doméstica con una derrota 2-1.

Bradley Barcola puso en ventaja a PSG, pero Alimami Gory empató a los 76 minutos y completó su doblete en el tiempo añadido. En enero el Paris FC eliminó al PSG en la Copa de Francia.

El PSG se centrará ahora en la preparación para la final de la Liga de Campeones contra Arsenal el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

Niza, que empató 0-0 con el colista Metz, terminó 16º y se enfrentará a Saint-Etienne en un complicado repechaje de ascenso-descenso. La cancha fue invadida unos segundos después del pitazo final.

Caótico último partido de Halilhodzic

El veterano entrenador de Nantes, Vahid Halilhodzic, terminó su carrera con un partido abandonado.

Halilhodzic fue homenajeado con un pasillo de honor por parte de los jugadores y el personal antes del partido contra Tolosa y recibió fuertes aplausos.

Pero la noche descendió rápidamente al caos cuando aficionados enfurecidos por el descenso del Nantes a la segunda división irrumpieron en el campo. Tras una larga interrupción, las autoridades locales ordenaron que el partido se abandonara por razones de seguridad.

Halilhodzic, de 74 años, se retira después de regresar al Nantes en marzo y fracasar en su misión de mantener al ocho veces campeón en la primera división.

Halilhodzic ganó el título francés con Nantes como delantero en 1983 y es tercero en la lista histórica de goleadores del club con 93 goles en liga. Marcó ocho goles con la entonces Yugoslavia. Su carrera como entrenador incluyó etapas en el Lille —donde fue nombrado entrenador de la temporada— y PSG, antes de hacerse cargo de Costa de Marfil, Argelia, Japón y Marruecos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP