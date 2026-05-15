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Lile pega otro jonrón, Littell lanza 5 innings en blanco y Nacionales superan 3-2 a Orioles

WASHINGTON (AP) — Daylen Lile conectó un jonrón por cuarta vez en sus últimos cuatro juegos, Zack Littell lanzó cinco entradas sin permitir carreras en su mejor apertura de la temporada y los Nacionales de Washington resistieron apenas para superar el viernes 3-2 a los Orioles de Baltimore.

Daylen Lile (4) es felicitado por el venezolano Yorbit Vivas luego de pegar un jonrón de dos carreras ante los Orioles de Baltimore, el viernes 15 de mayo de 2026 (AP Foto/Terrance Williams)
Daylen Lile (4) es felicitado por el venezolano Yorbit Vivas luego de pegar un jonrón de dos carreras ante los Orioles de Baltimore, el viernes 15 de mayo de 2026 (AP Foto/Terrance Williams) AP

Lile, que consiguió tres hits y se quedó a un triple de completar el ciclo, conectó el martes dos jonrones en Cincinnati. Bateó otro el miércoles antes de irse de 4-0 el jueves.

Ostenta un promedio de .378 (de 37-14), con cuatro dobles, cuatro vuelacercas, 10 carreras impulsadas y ocho anotadas en sus últimos 10 juegos.

Littell permitió dos hits, dio dos bases por bolas y ponchó a tres. Mejoró su efectividad de 6.94 a 6.10.

Andrew Alvarez, ascendido desde la sucursal de la Triple-A en Rochester el viernes, lanzó poco más de tres innings antes de que Gus Varland lo relevara con corredores en primera y segunda y sin outs en la novena.

Después de que el emergente dominicano Leody Taveras recibió una base por bolas para llenar las bases y Colby Mayo se ponchó, el elevado de sacrificio de Jeremiah Jackson puso el 3-1, evitando que Baltimore se fuera en blanco por primera vez esta temporada.

Shane Baz (1-5) permitió tres carreras con seis hits por los Orioles.

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