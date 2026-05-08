Líderes de la F1 acuerdan cambiar el diseño del motor para la temporada 2027

El piloto de Mercedes Kimi Antonelli tras ganar el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, el domingo 3 de mayo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

La F1 comenzó el año con grandes cambios , entre ellos un reparto 50-50 de la potencia entre un motor tradicional y el paquete de baterías a bordo, pero las críticas de los pilotos fueron inmediatas.

La FIA, el organismo rector, informó que se reunió con los equipos y con responsables de la F1 en una sesión en línea el viernes, y que los cambios se acordaron en principio.

“Las medidas acordadas en principio hoy para 2027 contemplarían un aumento nominal de la potencia del motor de combustión interna (ICE) de (tilde)50 kW, junto con un incremento del flujo de combustible y una reducción nominal de la potencia de despliegue del sistema de recuperación de energía (ERS) de (tilde)50 kW”, dijo la FIA en un comunicado.

Los cambios, añadió, serán “intuitivos para los pilotos y los equipos”.

Tras apenas tres grandes premios esta temporada, se introdujeron ajustes que limitaron ligeramente la influencia de la potencia eléctrica. Respondieron a las críticas de los pilotos al priorizar la habilidad pura de conducción por encima de la recarga eléctrica, especialmente en la clasificación.

El Gran Premio de Miami del fin de semana pasado fue el primero con esos cambios. La carrera del domingo fue una de las más abiertas de la historia reciente de la F1, con pilotos de cuatro equipos distintos liderando antes de que Kimi Antonelli lograra su tercera victoria de 2026 con su Mercedes.

La F1 utiliza motores V6 con potencia híbrida eléctrica desde 2014, y el aumento de la cantidad de potencia eléctrica ha obligado a los pilotos a adaptarse. La clave para una carrera táctica es calcular el momento del impulso eléctrico y de la recarga. El cuatro veces campeón mundial Max Verstappen lo detesta tanto que ha puesto en duda su futuro en la F1.

La FIA indicó que la sesión del viernes comenzó con una revisión de los cambios que se aplicaron antes de Miami.

“La conclusión derivada de la aplicación de las modificaciones en Miami, diseñadas para mejorar la seguridad y reducir una recuperación excesiva de energía, fue que dieron como resultado una competencia mejorada y fueron un paso en la dirección correcta”, señaló.

"La evaluación del paquete de Miami continúa con miras a la introducción de más ajustes en futuros eventos”, agregó.

La próxima carrera de la temporada será el Gran Premio de Canadá el 24 de mayo.

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FUENTE: AP