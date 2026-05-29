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Líderes de la ASEAN se reunirán con Putin en Rusia el próximo mes

MANILA, Filipinas (AP) — Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus iniciales en inglés) celebrarán el próximo mes una cumbre conmemorativa con el presidente ruso Vladímir Putin en Rusia, informó el viernes la diplomática de mayor rango de Filipinas.

Trabajadores revisan los micrófonos en el escenario antes del inicio de la ceremonia de inauguración de la 48 cumbre de la ASEAN y juntas relacionadas, el 8 de mayo de 2026, en Cebú, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila, Pool, Archivo)
Trabajadores revisan los micrófonos en el escenario antes del inicio de la ceremonia de inauguración de la 48 cumbre de la ASEAN y juntas relacionadas, el 8 de mayo de 2026, en Cebú, Filipinas. (AP Foto/Aaron Favila, Pool, Archivo) AP

La secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, señaló en la red social X que ella y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sostuvieron una conversación telefónica para discutir los detalles de la cumbre de la ASEAN, que se celebrará en la ciudad rusa de Kazán.

La Embajada de Rusia en Manila indicó que, de cara a la cumbre del 17 y 18 de junio, Lavrov y Lazaro abordaron “las perspectivas de ampliar la asociación estratégica de Rusia” con la ASEAN.

Además de Filipinas, la ASEAN está integrada por Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

La mayoría de los Estados miembros de la ASEAN votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en la que se condenó a Rusia por invadir a Ucrania del 24 de febrero de 2022, pero el bloque regional ha mantenido relaciones con Moscú como “socio de diálogo” y ha involucrado a funcionarios rusos en sus reuniones anuales de alto nivel.

Se tiene la percepción de que algunos de los Estados de la ASEAN están alineados con Estados Unidos, como Filipinas, un aliado de Washington por tratado que actualmente ostenta la presidencia rotatoria anual de la asociación. Otros miembros mantienen vínculos comerciales y de seguridad con China y Rusia. Vietnam y Laos se abstuvieron en la resolución de la Asamblea General.

Varios miembros de la ASEAN, entre ellos Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam, han importado o han expresado interés en comprar petróleo ruso después de que los precios del combustible se dispararon a nivel mundial tras los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán en febrero pasado.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., asistirá a la cumbre con Putin, confirmó un funcionario del gobierno filipino a The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir el asunto públicamente.

Aún está por verse si el gobernante de Singapur asistirá al encuentro. La próspera nación insular condenó la invasión rusa de Ucrania e impuso sanciones.

Es probable que no se permita la asistencia del líder de Myanmar, que actualmente coordina las relaciones de la ASEAN con Rusia. La ASEAN ha prohibido a los gobernantes de Myanmar asistir a reuniones de alto nivel, incluidas las cumbres anuales con países asiáticos y occidentales, después de que el ejército de Myanmar derrocó por la fuerza en 2021 al gobierno elegido democráticamente de Aung San Suu Kyi, causando una guerra civil. Se ha permitido la asistencia de diplomáticos de carrera de menor rango.

Los líderes de la ASEAN propusieron en 2021 un plan de paz de cinco puntos que exigía el fin inmediato de los combates y las hostilidades, pero el gobierno de Myanmar no ha logrado poner fin a la violencia ni fomentar el diálogo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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