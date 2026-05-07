Líderes del Abierto de Italia apoyan a jugadores por premios y buscan ser 5to Grand Slam

Jannik Sinner devuelve ante Rafael Jódar en el Abierto de Madrid, el 29 de abril de 2026. (AP Foto/Pablo García) AP

Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel, está aprovechando el movimiento como parte de una campaña para convertir su torneo en un quinto Grand Slam .

Los jugadores han puesto en la mira el próximo Abierto de Francia por reducir la parte de los ingresos que reciben los tenistas a un supuesto 14,3%, en comparación con el 22% en torneos de la ATP y la WTA como el Abierto de Italia esta semana.

La número uno Aryna Sabalenka y Coco Gauff estuvieron entre las jugadoras que esta semana amenazaron con boicotear los Slams si no empiezan a recibir una mayor compensación.

“Los jugadores cuentan con todo nuestro apoyo”, afirmó Binaghi. “Es escandaloso que la ATP nos exija compartir una porción mayor de los ingresos con los jugadores y que los cuatro Grand Slams repartan una porción menor".

“Es vergonzoso y además crea desigualdades competitivas, porque las cuatro naciones (que organizan los Slams) tienen una enorme cantidad de dinero para invertir en sus áreas técnicas que otras naciones no tienen”, agregó Binaghi. “Quiero hacer saltar por los aires este monopolio”.

Cabe señalar que el Abierto de Italia ha ofrecido durante años menos dinero en premios para las mujeres que para los hombres. El total del premio en metálico masculino este año en Roma es de 9,6 millones de dólares, mientras que el femenino es de 8,3 millones de dólares.

Pero la próxima semana la campeona en Roma ganará 1,055 millones de euros, ligeramente más que los 1,007 millones de euros entregados al ganador masculino.

Quinto Grand Slam

Desde hace más de un año, Binaghi ha hecho campaña para convertir el Abierto de Italia en un quinto Grand Slam junto al Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, trastocando un siglo de historia del tenis.

Con Jannik Sinner dominando como número uno y otros tres italianos en el Top 20 del ranking masculino —el número 10 Lorenzo Musetti; el 12 Flavio Cobolli y el 20 Luciano Darderi—, el tenis italiano está en auge.

Italia ha ganado la Copa Davis durante tres años consecutivos y la Billie Jean King Cup —la competición por equipos femenina— en los últimos dos años.

Así que Binaghi, quien asumió la federación hace un cuarto de siglo cuando estaba casi en bancarrota, quiere aprovechar el auge para su sueño de un Grand Slam.

“Estamos viviendo una etapa del tenis en Italia que será difícil de repetir, porque también hay que considerarla en comparación con el desastre del fútbol italiano”, manifestó Binaghi, en referencia a cómo Italia no logró clasificarse a una tercera Copa del Mundo consecutiva.

El Foro Itálico se queda sin espacio

Además de la tradición y los problemas de calendario, Binaghi enfrenta otro gran obstáculo para hacer más grande el Abierto de Italia: hay poco margen para expandirse en el Foro Itálico.

“Estamos abiertos a organizar un (quinto Grand Slam) en cualquier lugar de Italia, en cualquier superficie”, señaló Binaghi.

Está previsto que las obras de un techo retráctil para el Campo Centrale comiencen inmediatamente después del Abierto de Italia de este año y que estén listas para la edición de 2028.

La capacidad del estadio remodelado aumentará de 10.500 a 12.400.

El Abierto de Italia espera superar este año las 400.000 entradas vendidas, mientras que el Abierto de Francia el año pasado tuvo una asistencia total de casi 700.000.

“Si vamos a apuntar alto, no deberíamos centrarnos exclusivamente en el Foro Italico, porque aquí hay muchos problemas en términos de transporte y sedes temporales”, comentó Binaghi.

Entonces, ¿Binaghi estaría dispuesto a trasladar el torneo fuera del Foro y de sus canchas flanqueadas por estatuas?

“Hoy en día, el factor belleza es solo un valor añadido; no es decisivo”, sostuvo. “La gente ya no viene a ver las estatuas. Viene a ver a Sinner, Musetti, (Jasmine) Paolini y a los otros jugadores italianos”.

El Abierto de Italia quería añadir este año un torneo de dobles mixtos el fin de semana anterior al inicio de las pruebas de individuales, pero las reglas de la ATP y la WTA no lo permitieron porque el Abierto de Madrid termina en esos días.

Sinner, favorito para acabar con la sequía

Mientras Jasmine Paolini le dio a Italia el año pasado los títulos tanto en individuales femeninos como en dobles (con su compañera Sara Errani), Sinner es amplio favorito este año para convertirse en el primer varón italiano que se proclama campeón en el Foro desde Adriano Panatta hace 50 años.

Aparte de los Juegos Olímpicos, el Abierto de Italia y el Abierto de Francia son los únicos grandes títulos del tenis que Sinner no ha ganado, y su principal rival Carlos Alcaraz está fuera de ambos torneos debido a una lesión en la muñeca derecha.

Binaghi dijo que si Sinner levanta los trofeos en Roma y París, “quizá debería dimitir".

“Si ocurre”, expresó Binaghi sobre que Sinner gane esos dos títulos, “haremos balance de todas las consecuencias oportunas y lógicas”.

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FUENTE: AP