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Liddell anota récord personal de 21 puntos y guía a Nets a victoria sobre Bucks 96-90

NUEVA YORK (AP) — E.J. Liddell anotó 21 puntos, la mayor cifra de su carrera, para conducir el martes a los Nets de Brooklyn hacia una victoria por 96-90 sobre los Bucks de Milwaukee.

Cormac Ryan, base de los Bucks de Milwaukee, festeja tras anotar un triple frente a los Nets de Brooklyn, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
Cormac Ryan, base de los Bucks de Milwaukee, festeja tras anotar un triple frente a los Nets de Brooklyn, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Ben Saraf sumó 19 unidades, mientras que Drake Powell y Malachi Smith aportaron 11 cada uno por los Nets (20-59), que han ganado dos duelos seguidos y tres de sus últimos cinco.

AJ Green anotó 20 puntos por Milwaukee, que cayó a 31-48. Taurean Prince añadió 16 tantos, Cormac Ryan contribuyó con 14 y Jericho Sims terminó con 12.

Cinco años después de que los Bucks superaron por la mínima a los Nets en el séptimo duelo de una emocionante serie de segunda ronda rumbo al campeonato de la NBA, ambos equipos están fuera de la carrera por los playoffs y Doc Rivers, de Milwaukee, sugirió antes del partido que quizá no dirija por mucho más tiempo.

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FUENTE: AP

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