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Libertadores: Estudiantes rescata empate en la altura ante Cusco

Una oportuna reacción en el segundo tiempo le permitió a Estudiantes de La Plata igualar el miércoles 1-1 como visitante ante Cusco por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

El Pincha, tetracampeón del torneo, sumó un punto gracias a una buena definición de Tiago Palacios a los 58 minutos. Los locales abrieron el marcador a los 37 por intermedio de Lucas Colitto.

Estudiantes llegó a seis puntos y se mantuvo en la segunda posición de la zona que lidera Flamengo con siete. Cusco estrenó su casillero y rompió la racha de tres derrotas en fila.

En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, de Cusco, el equipo peruano dominó las acciones desde el arranque y probó en varias ocasiones al arquero Fernando Muslera.

Tras amenazar con intentos de Iván Colman, Facundo Callejo y Diego Soto, Cusco se adelantó tras un centro del lateral Marlon Ruidias, que bajó de cabeza José Manzaneda. Colitto empalmó de primera para batir a Muslera.

A pesar de jugar sobre los 3.400 metros de altitud de la ciudad peruana, Estudiantes mejoró en la etapa complementaria y registró su primera ocasión con un remate de Fabricio Pérez al poste a los 53 minutos.

El club argentino logró el empate poco después, por medio de una pared que Palacios armó con Mikel Amondarain y definió con un preciso zurdazo.

A los 81, Palacios asistió a Facundo Farías, que estrelló su disparo contra el palo.

En la siguiente acción, Nicolás Silva anotó con un tiro de volea, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

Por el Grupo C, Deportivo La Guaira y Bolívar empataron 1-1.

El equipo venezolano estuvo en ventaja desde los 31 minutos con la anotación de José Alí Meza, pero Leonel Justiniano marcó el tanto de la igualada con un tiro libre en el descuento.

El punto le sirvió a Bolívar para seguir en el segundo lugar del Grupo C con cinco enteros. La Guaira quedó por detrás con tres unidades.

Más tarde se jugaban los partidos Independiente Santa Fe–Corinthians, Independiente Rivadavia–Fluminense, Deportes Tolima–Nacional y Universidad Católica–Cruzeiro.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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