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Libertadores: Empate entre Platense y Peñarol clasifica a Corinthians a octavos de final

Sin entrar a la cancha, Corinthians se convirtió el jueves en el segundo clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores tras aprovecharse del empate 1-1 entre Platense y Peñarol.

El Timao, que el miércoles igualó 1-1 en su visita a Independiente Santa Fe, lidera el Grupo E con 10 puntos y ya aseguró su presencia en la siguiente fase. Con el empate registrado como local, Platense quedó en el segundo lugar con siete unidades. Santa Fe y Peñarol suman dos y evitaron una temprana eliminación cuando restan dos fechas por disputarse.

Corinthians se unió a Independiente Rivadavia, que el miércoles obtuvo el pase luego de empatar 1-1 con Fluminense y afianzarse como puntero del Grupo C.

En el estadio Ciudad de Vicente López, Peñarol, cinco veces campeón del torneo, abrió el marcador a los 29 minutos a través de Facundo Batista, quien recogió un balón suelto en la entrada del área y soltó un zurdazo que batió por elevación al arquero Matías Borgogno.

El Manya no ha podido ganar en sus cuatro presentaciones y depende de otros resultados para seguir con vida en la competición.

Platense, que compite por primera vez en el certamen, equilibró el trámite a los 39 con un remate cruzado del lateral Agustín Lagos.

Debutante Mirassol gana y queda como único puntero

En su primera participación en la Libertadores, Mirassol consiguió su tercer triunfo como local al vencer 2-0 a Liga de Quito.

El equipo brasileño se impuso con las anotaciones de Lucas Oliveira a los 47 minutos y de Reinaldo, de penal, a los 61.

Mirassol quedó en lo más alto del Grupo G con nueve puntos, tres más que Lanús y Liga de Quito.

Más tarde se completaba la cuarta fecha de la fase de grupos con los encuentros Coquimbo–Universitario, Independiente Medellín–Flamengo y Junior–Cerro Porteño.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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