Liberan de centro un de detención migratoria a la esposa de un sargento del Ejército de EEUU

En la imagen, proporcionada por Jen Rickling, aparece el sargento primero del Ejército de Estados Unidos, Matthew Blank, izquierda, y su esposa, Annie Ramos, posando para una foto mientras celebraban su boda, en marzo de 2026, en Houston. (Jen Rickling vía AP) AP

La detención de Annie Ramos, de 22 años y de origen hondureño, esposa de un sargento primero del Ejército de Estados Unidos que se prepara para desplegarse, provocó una reacción pública de críticos de la campaña de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump, quienes advirtieron que esto desmoralizaba a las tropas durante una guerra en curso.

La suegra de Ramos, Jen Rickling, confirmó su liberación a The Associated Press en un mensaje de texto. The New York Times fue el primer medio en informar sobre su liberación.

Ramos, quien se casó en marzo con el sargento primero Matthew Blank, fue detenida por agentes federales de inmigración mientras intentaba registrarse en su base para recibir beneficios militares y, en última instancia, obtener un permiso de residencia permanente. Había vivido en el país desde que tenía menos de 2 años. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que un juez federal de inmigración había ordenado su expulsión en 2005, después de que su familia no se presentara a una audiencia.

Ramos y su esposo sostienen que ella ha intentado obtener estatus legal, incluso al solicitar su ingreso al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en 2020, aunque su solicitud permaneció estancada en medio de batallas legales para eliminar el programa.

“Lo único que he querido siempre es vivir con dignidad en el país que he llamado hogar desde que era un bebé”, afirmó Ramos en un comunicado a la AP tras su liberación. “Quiero terminar mi carrera, continuar mi educación y servir a mi comunidad, tal como mi esposo sirve a nuestro país con honor”.

Hasta el momento, el DHS no ha respondido a una solicitud de comentarios.

El gobierno de Trump ha eliminado políticas de aplicación de leyes migratorias más flexibles hacia los familiares de personal militar y veteranos, aun cuando las fuerzas armadas han promovido la protección de los familiares de soldados de Estados Unidos frente a la deportación como un incentivo de reclutamiento.

Ramos señaló que planea continuar estudiando bioquímica y centrarse en disfrutar la vida de casada con su esposo.

“Mientras Matthew continúa preparándose para su larga carrera en las fuerzas armadas, mi enfoque ahora está en asegurar mi estatus, continuar mis estudios y construir nuestra vida juntos”, afirmó Ramos. “Queremos crear un hogar, un futuro y una familia. Esta experiencia ha sido increíblemente difícil, pero también me ha recordado el poder de la fe, el amor y la comunidad. Tengo esperanza en lo que viene”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP