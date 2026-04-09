Líbano busca sobrevivientes tras el día más mortífero de la guerra entre Israel y Hezbollah

Un rescatista sostiene dinero recuperado de entre los escombros de un edificio destruido, alcanzado un día antes por un ataque aéreo israelí en el centro de Beirut, Líbano, el jueves 9 de abril de 2026. (AP Foto/Hussein Malla) AP

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que la continuidad de los ataques israelíes contra Líbano acarrearía “costos explícitos y respuestas FUERTES”, al tiempo que insistió en que un alto el fuego de dos semanas en la guerra con Irán se extendía a Líbano. Israel no estuvo de acuerdo.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que los ataques que Israel lanzó el miércoles sin previo aviso mataron al menos a 203 personas e hirieron a más de 1.000. El ejército israelí afirmó que atacó sitios de Hezbollah, pero varios bombardeos alcanzaron zonas comerciales y residenciales densamente pobladas durante la hora pico, lo que provocó numerosas víctimas civiles. El presidente libanés Joseph Aoun calificó los ataques de “bárbaros”.

Los ataques israelíes continuaron el jueves contra el sur de Líbano. Israel también indicó que en los bombardeos murió Ali Yusuf Harshi, asistente y sobrino del líder de Hezbollah, Naim Kassem. Hasta el momento, el grupo armado no ha hecho ningún comentario.

En Beirut, la gente esperaba con nerviosismo cerca de los sitios donde se realizaban las labores de búsqueda y rescate, cubriéndose el rostro del polvo. Bomberos exhaustos se sentaban sobre un auto calcinado entre edificios derrumbados.

El portavoz de la Defensa Civil libanesa, Elie Khairallah, declaró a The Associated Press que durante la noche se encontró con vida a una mujer herida bajo los escombros en el barrio costero de Ain Mreisseh, y que un hombre fue rescatado vivo en su edificio de apartamentos colapsado en los suburbios del sur.

Mohammad Chehab, un sirio de Deir el-Zour, contó que seis de sus 10 familiares fueron hallados muertos en un edificio destruido.

“Han buscado todo el día” al resto de ellos, señaló.

En los hospitales, sobrevivientes y médicos describieron la carnicería.

“Pensé que estaba muerto. ¿Qué pasó? Un gran destello de luz me golpeó la cara y los ojos y vi a alguien salir volando y caer a mi lado. Estaba muerto”, relató Rabee Koshok desde su cama en el hospital Makassed, en Beirut. Estaba en el distrito comercial de Corniche al Mazraa cuando un ataque alcanzó un edificio cercano.

El doctor Wael Jarrosh señaló que el hospital recibió alrededor de 70 heridos en 10 minutos tras las explosiones. Dos personas murieron y cinco permanecen hospitalizadas, tres de ellas en cuidados intensivos, precisó.

“Esto nos ha destruido psicológicamente”, añadió el médico. “Tenemos que mantenernos preparados para poder atender a nuestras familias y a los heridos que llegan”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que los ataques continuarían “con fuerza, precisión y determinación”. El ejército de Israel ha acusado a miembros de Hezbollah de salir de las principales zonas de influencia del grupo en el sur de Líbano y en los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiyeh, y de mezclarse en áreas civiles.

El primer ministro libanés Nawaf Salam dijo que Líbano presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y calificó los ataques como una “flagrante violación” del derecho internacional y humanitario.

Salam agregó que el gabinete libanés ha ordenado a las fuerzas de seguridad que refuercen el control sobre la capital mediante “el fortalecimiento de la plena autoridad del Estado en todo Beirut y la restricción de las armas a las fuerzas legítimas”.

Incluso antes de la reanudación de la guerra, el gobierno de Líbano había buscado el desarme de Hezbollah. El tema ha avivado tensiones entre los libaneses, profundamente divididos sobre el grupo y su arsenal.

“Todas las zonas atacadas son áreas residenciales libanesas seguras”, afirmó Melhem Khalaf, un legislador reformista que representa a Beirut, mientras observaba cómo una excavadora retiraba los escombros. “Lo que estamos presenciando es una masacre contra civiles”. El político criticó los ataques de Israel, pero también a Hezbollah por arrastrar a Líbano nuevamente a la guerra.

Más de un millón de personas han sido desplazadas por la guerra, muchas de ellas, del sur y de Dahiyeh. El ejército de Israel ha emitido advertencias generalizadas para que la población abandone esas zonas, antes de lanzar intensos bombardeos.

El ejército israelí también puso en marcha una invasión terrestre en la región fronteriza. El número de muertos en Líbano ha llegado a 1.739, informó el Ministerio de Salud, con 5.873 heridos.

Mientras tanto, el principal cruce fronterizo entre Líbano y Siria volvió a operar el jueves, cinco días después de que el ejército de Israel advirtiera sobre planes para atacarlo, alegando que Hezbollah lo utilizaba para contrabandear equipo militar. Las autoridades libanesas y sirias negaron la acusación.

Más de 200.000 personas han huido de Líbano hacia Siria desde que se reanudó la guerra.

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Abou AlJoud informó desde Beirut. Los periodistas de The Associated Press Kareem Chehayeb y Hussein Malla, en Beirut, y Ghaith AlSayed, en Jdeidet Yabous, Siria, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP