Ley que permite hipotecar la tierra agita las aguas en Bolivia y abre pulso con Rodrigo Paz

“La lluvia está demorando la marcha, pero estamos decididos a llegar a La Paz”, dijo Cuajera a The Associated Press por teléfono desde una aldea selvática a 500 kilómetros de esta capital donde han pernoctado más de 2.000 manifestantes.

La marcha podría demorar unos 10 días más en llegar a La Paz. Ahora le toca ascender por la cordillera hasta los 4.000 metros, el tramo más complicado y lento.

Cuajera es líder de la Confederación de Campesinos de Pando, la provincia amazónica en el noreste, afín al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019). Unos 150 campesinos e indígenas iniciaron la marcha el 6 de abril a la que cada día se suman más integrantes, dijo Cuajera.

La ley aprobada recientemente permite convertir voluntariamente la pequeña propiedad agrícola dotada por el Estado en una mediana propiedad y con ello puede ser hipotecada. La Constitución impide las hipotecas de pequeñas propiedades.

Los defensores de la norma dicen que los productores rurales accederán al crédito para potenciar su capacidad productiva. Los detractores afirman que facilita la concentración de tierra a favor de empresarios sobre todo en el oriente, donde se expande la agroindustria y la ganadería.

“Esta ley nos afecta porque el empresariado acabará apropiándose de nuestras tierras... por eso exigimos la derogatoria”, dijo Cuajera.

“No está bien que se engañe a la gente con falsos discursos. Nosotros respetamos la propiedad privada… la ley permite al sector rural financiar su desarrollo con créditos baratos”, aseguró el presidente Rodrigo Paz recientemente.

“No se obliga a nadie… es libre voluntad del propietario si quiere o no recategorizar su propiedad”, coincidió el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano.

Pero según Juan Pablo Chumacero, director de la privada Fundación Tierra, “la ley se planteó a nombre de los campesinos e indígenas, pero beneficia a los empresarios”.

Bolivia tuvo una reforma agraria en 1953 que eliminó la hacienda en el occidente, donde la producción básicamente se destina al mercado interno, pero la tierra sigue siendo un tema neurálgico en la política boliviana. En la década de 1990 otra marcha de indígenas arrancó al gobierno de Jaime Paz (1989-1993), padre del actual mandatario, una titulación de tierras.

Con Morales la titulación agraria avanzó, pero expertos y analistas dicen que su gobierno tuvo contradicciones entre un discurso internacional en defensa de la Pachamama (Madre Tierra) mientras internamente alentaba una expansión de la frontera agrícola en el oriente, donde están los mayores bosques.

FUENTE: AP