americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Leonard impone récord personal con 55 puntos en triunfo de Clippers 112-99 sobre los Pistons

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó un récord personal de 55 puntos, James Harden agregó 28 y los Clippers de Los Ángeles extendieron su racha de victorias a un máximo de la temporada de cuatro juegos con un triunfo de 112-99 sobre los Pistons de Detroit la noche del domingo.

Kawhi Leonard (2), de los Clippers de Los Ángeles, lleva el balón mientras es presionado por Ausar Thompson, de los Pistons de Detroit, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/William Liang)
Kawhi Leonard (2), de los Clippers de Los Ángeles, lleva el balón mientras es presionado por Ausar Thompson, de los Pistons de Detroit, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/William Liang) AP

Leonard acertó 17 de 26 tiros de campo, incluyendo cinco de diez desde la línea de tres puntos, y convirtió 16 de 17 tiros libres, con su único error del juego siendo un tiro errado desde la línea en el tercer cuarto que terminó con su racha de 64 aciertos consecutivos, todos este mes. Anotó 26 de sus puntos en el tercer cuarto.

Nicolas Batum anotó 12 puntos, mientras que Leonard añadió 11 rebotes y cinco robos para Los Ángeles, que había perdido diez de 11 juegos antes de su racha de cuatro victorias.

Los veteranos Clippers llevaron las cosas al extremo con tres titulares en Harden, Batum y Brook Lopez de 36 años o más. Los cinco titulares estaban en sus 30, con Kris Dunn (31) y Leonard (34).

Cade Cunningham terminó con 27 puntos para los Pistons, líderes de la Conferencia Este, después de no anotar en la primera mitad debido a problemas de faltas. Jalen Duren tuvo 18 unidades y 14 rebotes, y Jaden Ivey agregó 11 tantos para Detroit, que perdió juegos consecutivos por solo la segunda vez.

Jugando sin el centro Ivica Zubac por tercer juego seguido, Los Ángeles fue todo negocio desde el principio. La primera ventaja de dos dígitos de los Clippers llegó cuatro minutos después del inicio del partido con un triple de Harden que puso el marcador 16-6.

Los Clippers lideraron por hasta 20 puntos en la primera mitad cuando Leonard anotó 25. Los Pistons se acercaron a nueve en dos ocasiones en el tercer cuarto antes de una racha de 16-5 que le dio a los Clippers otra ventaja de 20 unidades, 81-61, con un triple de Leonard.

Leonard se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en anotar al menos 40 puntos en juegos consecutivos en casa, uniéndose a Bob McAdoo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump tras reunirse con Zelenski: "Estamos muy cerca" de un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Ucrania

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter