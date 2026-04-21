Leody Taveras pega su 1er grand slam y Orioles resisten para vencer 7-5 a Reales en 12 entradas

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Leody Taveras, de los Orioles de Baltimore, observa el vuelo de la pelota de un grand slam durante la 12ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el lunes 20 de abril de 2026, en Kansas City, Misouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Con los Orioles a un strike de perder en la novena entrada, el dominicano Samuel Basallo empató el juego 1-1 con el segundo imparable de Baltimore en el partido: un sencillo productor que remolcó a Dylan Beavers. Basallo abrió luego la 12ma con un sencillo ante Alex Lange (0-2), que permitió anotar al corredor automático Coby Mayo para poner la pizarra 3-2. Jeremiah Jackson pegó un sencillo y Weston Wilson recibió base por bolas para llenar las bases para Taveras, cuyo primer grand slam de su carrera recorrió 419 pies hacia el jardín central.

Eso envió a los aficionados de los Reales hacia las salidas, pero Kansas City lo hizo interesante en la parte baja cuando Nick Loftin conectó un doble que vació las bases ante Cameron Foster. El novato retiró entonces a los siguientes tres bateadores, ponchando a Kyle Isbel para terminar el juego.

En la 11ma, los Orioles también estaban a un strike de perder cuando Beavers pegó un sencillo ante John Schreiber para impulsar al corredor automático Blaze Alexander y tomar ventaja 2-1. Bobby Witt Jr. empató en la parte baja con dos outs y dos strikes, con un sencillo impulsor ante Anthony Nunez (1-0).

Seth Lugo permitió un imparable en siete entradas por los Reales y se fue con ventaja de 1-0 gracias al primer jonrón de la temporada de Jac Caglianone: un batazo de 437 pies al jardín derecho con un out en la segunda entrada.

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FUENTE: AP