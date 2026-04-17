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Lens remonta déficit de 2 goles, vence a Tolosa y mantiene viva su aspiración de título de Ligue 1

LENS, Francia (AP) — Lens permitió dos goles en los primeros 13 minutos pero se repuso con un soberbio segundo tiempo para superar el viernes 3-2 a Tolosa y mantener vivas las escasas esperanzas de conquistar su primer título de la Ligue 1 desde 1998.

Saud Abdulhamid, de Lens, festeja luego de anotar en un partido ante Tolosa, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Jean-Francois Badias)
Saud Abdulhamid, de Lens, festeja luego de anotar en un partido ante Tolosa, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

El equipo se vio favorecido a los 17 minutos por una tarjeta roja al mediocampista de Tolosa Yan Ghobo.

Lens ha estado a la par del campeón vigente Paris Saint-Germain durante gran parte de la temporada, pero dos derrotas en sus últimos dos partidos mermaron sus aspiraciones al título. Necesitaba sumar los tres puntos ante un equipo que había encajado siete goles en sus últimos dos encuentros.

Sin embargo, estaba dos goles abajo antes de darse cuenta de lo que ocurría.

El arquero Robin Risser pifió el disparo del venezolano Cristian Cásseres a los seis minutos.

Siete minutos después, el cabezazo de Seny Koumbassa entró tras pegar en el travesaño para poner a Tolosa en una posición inmejorable.

Lens se volcó sobre los visitantes —que no tuvieron otro remate a puerta en el resto del partido—, pero no fue sino hasta los 61 minutos cuando convirtió su dominio en goles.

Saud Abdulhamid anotó con un gran cabezazo que pareció quebrar la resistencia de Tolosa y, seis minutos después, Adrien Thomasson igualó.

El gol de Ismaelo Ganiou a los 91 minutos desató la euforia de los aficionados locales y dejó a Lens a un punto del líder de la liga.

PSG tiene dos partidos pendientes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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