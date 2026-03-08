americateve

Leclerc: La apuesta de Ferrari en boxes en el GP de Australia fue una "decisión consciente"

MELBOURNE, Australia (AP) — Charles Leclerc, de Ferrari, afirmó que no entrar a boxes durante el primer periodo de coche de seguridad virtual —lo que probablemente le costó un puesto mejor que el tercero— fue una “decisión consciente”, ya que la Scuderia estaba esperando otra oportunidad más adelante en la carrera.

El piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc lleva su monoplaza al pit lane tras una parada durante el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en Albert Park, Melbourne, Australia, e domingo 8 de marzo de 2026. (William West/Pool Foto via AP)
Leclerc se puse en cabeza en la primera curva, tras una salida fulminante desde el cuarto puesto de la parrilla, y se batió con George Russell, de Mercedes, por el liderato hasta que se desplegó el Coche de Seguridad Virtual en la vuelta 12 debido al Red Bull detenido de Isack Hadjar. Una oportunidad que ambos autos de Mercedes aprovecharon para entrar a boxes con una parada “barata”.

Pero Leclerc sostiene que el hecho de que Ferrari no aprovechara también esa parada no fue un error; en cambio, la decisión de Ferrari se basó en que el equipo creía que habría más apariciones del coche de seguridad a medida que avanzara la carrera.

“No me arrepiento”, manifestó Leclerc en la conferencia de prensa oficial posterior a la carrera. “Fue una decisión buscada, una decisión buscada y consciente. Si miras desde (el primer entrenamiento libre) hasta ahora, en cada sesión ha habido un auto que se ha detenido, al menos un auto.

“Sabíamos que había probabilidades muy altas de que este no fuera el único VSC de la carrera, y por eso pensamos que era mejor para nosotros quizá esperar a otro —y eso siempre es una apuesta. Por supuesto, no sabíamos que esto iba a pasar.

“La realidad es que tuvimos otro VSC después y uno que estaba particularmente bien ubicado. Pero, por desgracia, en ese, para nosotros, la entrada a boxes estaba cerrada y no pudimos aprovecharlo, así que tuvimos un poco de mala suerte en ese sentido, pero fue otra vez una decisión consciente y de verdad no me arrepiento”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

