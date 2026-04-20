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Lecce frena su mala racha en Italia con empate 1-1 ante Fiorentina

LECCE, Italia (AP) — El extremo inglés Jack Harrison anotó su primer gol en la Serie A con la Fiorentina, aunque el empate postreo de Tiago Gabriel le dio a Lecce el 1-1 y un punto vital el lunes en su intento por evitar el descenso.

Oumar Ngom (izquierda) de Lecce y Nicolò Fagioli (centro) de Fiorentina pugnan por el balón en el partido de la Serie A, el lunes 20 de abril de 2026, en Lecce. (Giovanni Evangelista/LaPresse vía AP)
Oumar Ngom (izquierda) de Lecce y Nicolò Fagioli (centro) de Fiorentina pugnan por el balón en el partido de la Serie A, el lunes 20 de abril de 2026, en Lecce. (Giovanni Evangelista/LaPresse vía AP) AP

Con media hora de juego, el delantero cedido por Leeds clavó un magnífico disparo con la zurda al ángulo más lejano. Fue su primer gol en 18 apariciones y parecía encaminar a la Fiorentina a su tercer triunfo consecutivo en la liga italiana.

Lecce no había marcado en 357 minutos antes del partido en casa y su mala suerte parecía destinada a continuar cuando Walid Cheddira y Lassana Coulibaly vieron cómo dos remates con destino de gol eran despejados sobre la línea por la defensa de la Viola.

Sin embargo, un cabezazo peinado de Tiago Gabriel tras un córner de Antonino Gallo a los 71 minutos aseguró el reparto de puntos.

Al evitar una quinta derrota consecutiva, Lecce, tercero por la cola, subió a 28 puntos, los mismos que Cremonese, el equipo que tiene por encima, Los tres últimos descienden.

La Fiorentina quedó ocho puntos por encima de ellos, en el 15to puesto. El empate fue el sexto partido consecutivo de liga de la Fiorentina sin perder.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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