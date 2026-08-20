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Las tasas hipotecarias vuelven a bajar, pero se mantienen más altas que hace un año

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos bajó por segunda semana consecutiva, pero sigue siendo elevada en comparación con esta misma época del año pasado.

ARCHIVO – Un anuncio de venta de vivienda frente a una casa en Evanston, Illinois, el 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)
ARCHIVO – Un anuncio de venta de vivienda frente a una casa en Evanston, Illinois, el 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) AP

La tasa fija de referencia a 30 años cayó a 6,65% con respecto al 6,67% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedio era de 6,58%.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, que a menudo buscan los prestatarios que refinancian un crédito hipotecario, también disminuyeron esta semana. Esa tasa promedio bajó a 5,95% con respecto al 5,96% de la semana pasada. Sin embargo, hace un año estaba en 5,69%.

Pese al retroceso reciente, las tasas hipotecarias han ido mayormente al alza este año, lo que limita el poder adquisitivo de los compradores de vivienda. Las tasas elevadas pueden llevar a posibles compradores a posponer la compra de una casa, una de las razones por las que las ventas de viviendas en Estados Unidos han sido lentas este año.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, entre ellos, la inflación, decisiones más amplias sobre las tasas de política monetaria de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los créditos para vivienda.

Las tasas hipotecarias y el mercado de bonos han subido este año debido a la guerra de Estados Unidos con Irán, que ha alimentado las expectativas de una inflación más alta a medida que se dispararon los precios del crudo. A pesar de que los precios del petróleo se han moderado recientemente, los rendimientos de los bonos a largo plazo siguen más altos que antes de que el conflicto comenzara a finales de febrero, lo que obliga a las tasas hipotecarias a mantenerse en niveles más elevados.

Con el aumento de los rendimientos de los bonos producido en los últimos meses por preocupaciones sobre una inflación alta, deudas gubernamentales descomunales y otros factores, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el miércoles que al menos duplicaría la cantidad de bonos del gobierno federal que planeaba recomprar en los próximos meses.

La medida ayudó a reducir los rendimientos después de que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzara su nivel más alto en más de un año.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años era de 4,71% hacia el mediodía del jueves en el mercado de bonos. Antes de la guerra, era de apenas 3,97% a finales de febrero.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años. Dichas ventas volvieron a desacelerarse en julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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