Las solicitudes de desempleo en EEUU bajan a 206.000 la semana pasada

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Una persona espera para hablar con un reclutador en una feria de empleo el 28 de agosto de 2025, en Sunrise, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier, File) AP

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes del seguro por desempleo bajaron a 206.000 la semana pasada, frente a una cifra revisada de 212.000 la semana anterior. El promedio de cuatro semanas, que suaviza las fluctuaciones semanales, aumentó levemente a 204.000 la semana pasada desde 199.750.

Este dato es un indicador de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ser un presagio de hacia dónde se dirige el mercado laboral. En el último año, las solicitudes se han mantenido en un rango históricamente bajo de alrededor de 200.000 a 230.000 por semana.

“El mercado laboral aún no ha mostrado ninguna señal de desgaste por el aumento de los precios del petróleo desde el inicio de la guerra con Irán y el shock global de suministro energético”, escribió en un comentario Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics.

La cantidad de personas que cobraban el seguro desempleo en la semana que terminó el 8 de agosto subió a 1,8 millones desde 1,78 millones la semana anterior.

La tasa de desempleo en Estados Unidos es baja, de 4,1%, en parte porque la economía ha demostrado ser resiliente frente al aumento de los precios de la energía. Pero también se debe a que la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración y las jubilaciones en curso de los baby boomers implican que menos personas compiten por los empleos: más de 1,3 millones de personas han salido de la fuerza laboral en el último año.

El mercado laboral es difícil para quienes buscan su primer empleo y para quienes perdieron su trabajo y están buscando uno nuevo. Al mismo tiempo, las empresas, recordando la escasez de trabajadores que siguió al fin de los confinamientos por el COVID-19, todavía se muestran reacias a prescindir de personal; pero tampoco están ansiosas por incorporar nuevos trabajadores. Los economistas se refieren con frecuencia a un mercado laboral de “no contratar, no despedir”.

En julio, las empresas, las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro recortaron en conjunto 23.000 empleos. En lo que va del año, los empleadores están sumando 61.000 puestos de trabajo al mes. Eso supone una mejora respecto de los 9.700 que promediaron el año pasado, la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002. Los efectos persistentes de las altas tasas de interés y las erráticas políticas comerciales de Trump desalentaron a las empresas a contratar en 2025. La contratación este año sigue muy por debajo de los 166.000 empleos mensuales creados, en promedio, en 2023 y 2024, por no hablar de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contratación de 2021-2022 que siguió a los confinamientos por la pandemia. _________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP