Las esperanzas de Marsella en la Champions sufren otro golpe con otra derrota en la Ligue 1

Compartir en:









Los tres primeros equipos obtienen el pase directo y el cuarto entra a la fase de clasificación. El Marsella, cuarto en la tabla, ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de liga y caerá al sexto puesto si Lyon y Rennes ganan ambos el domingo, tras lo cual quedarán cuatro partidos.

El portero del Marsella, Geronimo Rulli, fue muy duro al hablar del rendimiento de su equipo.

“Me gustaría decir mil cosas malas sobre nosotros ahora mismo. No tengo palabras para describir cómo me siento. No merecimos nada. Hemos intentado muchas cosas esta temporada y no sé qué más podemos intentar”, le dijo Rulli a beIN SPORTS.

Fracasa la misión de cohesión del equipo Por segunda vez desde que asumió el cargo, Habib Beye llevó a sus jugadores a una concentración de entrenamiento para fortalecer la cohesión del equipo en Marbella, España. Lo que sea que los jugadores intentaron trabajar allí hizo poca diferencia en la defensa, que sigue siendo una debilidad evidente.

El primer gol del Lorient, equipo de mitad de tabla, llegó después de que los centrales Benjamin Pavard y Leonardo Balerdi, desconcentrados, le permitieran al delantero Bamba Dieng espacio para bajar con el pecho un balón alto en el borde del área. Pavard intentó quitarle la pelota, pero la desvió hacia el carrilero derecho Panos Katseris, quien marcó desde un ángulo cerrado en el minuto 28.

Balerdi quedó totalmente fuera de posición cuando Dieng aprovechó un pase y picó el balón por encima del portero en el 58. Dieng no celebró el gol ante su antiguo club.

Más tarde el sábado, el Lille, tercero, recibe al Niza y el Angers se enfrenta al Le Havre. El líder de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain, juega contra el Lyon el domingo. El Lens aseguró el viernes una victoria 3-2 ante el Toulouse tras remontar para colocarse a un punto del PSG, aunque con un partido más disputado. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP