Las bolsas asiáticas suben y el petróleo baja por el alto el fuego con Irán

Una persona pasa ante una pantalla con el índice bursátil japonés Nikkei, en Tokio, el miércoles 8 de abril de 2026. (Yuya Shino/Kyodo News via AP) AP

El Nikkei 225 de referencia de Japón subió un 5,0% hasta 56.106,18 en las primeras operaciones. El S&P/ASX 200 de Australia saltó un 2,6% hasta 8.952,30. El Kospi de Corea del Sur se disparó un 5,9% hasta 5.819,97. El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 2,6% hasta 25.767,42, mientras que el Composite de Shanghái sumó un 1,7% hasta 3.957,55.

El crudo de referencia de Estados Unidos cayó 16,84 dólares hasta 96,11 dólares por barril. El Brent, el referente internacional, bajó 14,51 dólares hasta 94,76 dólares por barril.

Los movimientos respondían al alto el fuego, después de un reciente repunte de sus precios provocado por la guerra, que había bloqueado en la práctica el paso por el estrecho de Ormuz. Gran parte del suministro mundial de petróleo se transporta por el estrecho, incluido el crudo con destino a Japón, un país con escasos recursos naturales.

“Aun así, el ánimo sigue siendo de optimismo cauto más que de celebración abierta", indicó Tim Waterer, analista jefe de mercados en KCM Trade. El alto el fuego dura solo dos semanas, y los mercados observarán de cerca si el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz se normaliza como se prometió y si la frágil tregua puede allanar el camino hacia un acuerdo de paz más duradero”.

Trump anunció a última hora del martes que aplazaba sus amenazas de ataques contra puentes iraníes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles. El ministro de Exteriores de Irán indicó que el paso por el estrecho se permitiría durante las próximas dos semanas bajo gestión militar iraní.

Las acciones mundiales han oscilado con fuerza en las últimas semanas desde que la guerra comenzó a finales de febrero. El plazo fijado por Trump para abrir el estrecho de Ormuz vencía a las 8 de la tarde hora del Este de Estados Unidos.

Antes en Wall Street, las acciones repuntaron al final de la sesión después de que el primer ministro de Pakistán instara a Trump a ampliar su plazo por otras dos semanas y pidiera a Irán que abriera el estrecho. El S&P 500 borró todas sus pérdidas y terminó con una modesta ganancia de un 0,1%. El promedio industrial Dow Jones bajó 85 puntos, o un 0,2%, y el compuesto Nasdaq sumó un 0,1%.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro cedieron ante la noticia de un posible alto el fuego. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a un 4,24% desde 4,30% más temprano el martes.

En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos bajó a 158,54 yenes japoneses desde 159,52 yenes el miércoles. El euro costaba 1,1671 dólares, frente a 1,1597 dólares.

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El redactor de negocios de AP Stan Choe en Nueva York contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP