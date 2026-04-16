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Langeliers y Wilson pegan jonrones y Atléticos vencen 6-5 a Rangers para liderar su división

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Shea Langeliers conectó el jonrón más largo de las Grandes Ligas esta temporada y Jacob Wilson pegó también un cuadrangular de dos carreras para ayudar a que los Atléticos superaran el miércoles 6-5 a los Rangers de Texas.

Shea Langeliers, de los Atléticos, batea un jonrón de dos carrera en el duelo del miércoles 15 de abril de 2026, ante los Rangers de Texas (AP Foto/Scott Marshall)
Shea Langeliers, de los Atléticos, batea un jonrón de dos carrera en el duelo del miércoles 15 de abril de 2026, ante los Rangers de Texas (AP Foto/Scott Marshall) AP

Los Atléticos (10-8) están solos en la cima del Oeste de la Liga Americana, con un juego de ventaja sobre Texas (9-9), por primera vez desde el 19 de junio de 2021.

Lawrence Butler conectó un sencillo en el amanecer del juego antes de que Cole Winn reemplazara a Jalen Beeks (1-1) con dos outs en la sexta entrada. Langeliers disparó un enorme jonrón de 467 pies —el más largo de las mayores— que les dio a los Atléticos una ventaja de 4-2.

Hogan Harris (1-0) relevó al abridor J.T. Ginn con un out en la sexta y retiró a los únicos dos bateadores que enfrentó para llevarse la victoria. Ginn permitió dos carreras y dos hits, y otorgó cuatro bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Joel Kuhnel consiguió el último out de la octava y resolvió una novena entrada perfecta en tres hombres para su tercer salvamento en seis apariciones esta temporada, el primero con los Atléticos.

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FUENTE: AP

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