Langeliers y Wilson pegan jonrones y Atléticos vencen 6-5 a Rangers para liderar su división

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Shea Langeliers, de los Atléticos, batea un jonrón de dos carrera en el duelo del miércoles 15 de abril de 2026, ante los Rangers de Texas (AP Foto/Scott Marshall) AP

Los Atléticos (10-8) están solos en la cima del Oeste de la Liga Americana, con un juego de ventaja sobre Texas (9-9), por primera vez desde el 19 de junio de 2021.

Lawrence Butler conectó un sencillo en el amanecer del juego antes de que Cole Winn reemplazara a Jalen Beeks (1-1) con dos outs en la sexta entrada. Langeliers disparó un enorme jonrón de 467 pies —el más largo de las mayores— que les dio a los Atléticos una ventaja de 4-2.

Hogan Harris (1-0) relevó al abridor J.T. Ginn con un out en la sexta y retiró a los únicos dos bateadores que enfrentó para llevarse la victoria. Ginn permitió dos carreras y dos hits, y otorgó cuatro bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Joel Kuhnel consiguió el último out de la octava y resolvió una novena entrada perfecta en tres hombres para su tercer salvamento en seis apariciones esta temporada, el primero con los Atléticos.

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FUENTE: AP